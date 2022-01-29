Petrucci, 2022 planlarını değiştiren KTM "sorunları" hakkında konuştu

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Petrucci, 2021 yılının sonunda Tech 3 KTM takımındaki yerini kaybetti ve 10 yılın ardından MotoGP'ye veda etti. Grand prix yarışlarının prömiyer sınıfında iki galibiyet elde eden İtalyan sürücü, daha sonra radikal bir değişiklik yaptı ve Avusturyalı üretici ile Dakar'a katıldı.

Petrucci, birçok olaya ve teknik soruna rağmen bu ayın başlarında gerçekleştirilen Dakar'ın beşinci etabını kazandı.

Petrucci, FIM'ın kalan ralli yarışlarında da yarışmayı planlıyordu ancak şu anda, kendisi ve KTM'nin "birbirlerini anlayamadıkları" için, Ducati ile MotoAmerika'ya geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Petrucci, Motorsport.com'a, "Planım Dakar'ı ve diğer rallileri yapmaktı."

"Ancak Dakar'dan önce KTM ile bazı sorunlar yaşadık ve birbirimizi pek anlayamadık."

"Belki de kariyerimde ilk defa insancıl tarafımı dinlemem gerekti ve "Tamam, bir deneme yapmak istiyorum ve farklı bir yerde yaşamak istiyorum." dedim. Özellikle KTM ve fabrika ile olan iletişimim eksikti ve bunu beklemiyordum."

"Bu nedenle Amerika'ya gidip eğlenebileceğimi düşündüm çünkü hedefim motosiklet sürmekten aldığım mutluluğu yeniden kazanmaktı. Geçtiğimiz yıl MotoGP'de pek keyif almamıştım."

"Bu nedenle ralliyi seçmiştim ama daha sonra KTM ile yarışmanın bir seçenek olmadığını anladım."

"Bu yüzden etrafıma baktım ve Ducati'deki eski patronlarım da beni geri kazanmak için baskı yapıyordu."

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Photo by: KTM Images

"Ben de, "Tamam, bir nevi Erasmus'a gitmek, başka bir yerde yaşamak, tecrübe kazanmak, çok fazla baskı olmadan eğlenmek ve yapmayı sevdiğim şeyin yani motosiklet sürmenin keyfini çıkarmak istiyorum.' dedim."

"Şu anda ilk hedefim kesinlikle bu. Çünkü Dakar'da hem motosiklette hem motosiklet dışında çok eğlendim."

"Yani ilk hedefim bu olacak: Motosiklete binmek ve mutlu hissetmek." dedi.

Petrucci, MotoAmerica planları hakkında henüz resmi bir şey olmadığını ancak Şubat ayında, Ducati Panigale ile Algarve International Circuit'ta test yapacağını söyledi.

Ayrıca 2023'de Dakar'a geri dönmek ve genel klasmanda lider olmak için yarışmak istediğini söyledi.

Petrucci, "Kesinlikle çok güzel bir deneyim olacak çünkü ralliye devam etseydim bile Dakar motosikletinde daha fazla antrenman yapacağım bir yere taşınırdım."

"Sonunda, MotoAmerica'yı görmekten memnun olacağım. Ancak kesinlikle Dakar'a da gitmek istiyorum. Bu yüzden belki de yılın sonunda Fas Rallisi'ne katılır ve Dakar için düzgün bir hazırlık yaparım." dedi.