Petrucci, neredeyse "tarihi" etap zaferine mâl olan deveyi "öldürmek istemiş"

MotoGP'de iki yarış zaferi bulunan Petrucci, perşembe günü aldığı galibiyetle beraber, Grand Prix yarışlarında yarış kazanan ve Dakar'da etap zaferi elde eden tarihteki ilk sürücü oldu.

Petrucci aslında bu etabı ikinci sırada tamamlamıştı ancak etap galibi Toby Price'a altı dakikalık bir ceza verildi.

Bu, Tech3 KTM sürücüsü Petrucci'yi ilk sıraya yükseltti ve ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde etap zaferi almış oldu.

Fakat Suudi Arabistan'daki çölde ilerlerken, bir deveden kaçınmak zorunda kaldığını ve kaza yaptığını söyleyen Petrucci, olaydan yara almadan kurtulduğu için şanslı olduğunu ancak neredeyse yarışının sona erdiğini söyledi.

Petrucci, ayrıca sürüş esnasında sürekli pantolonu düştüğü için kaldırmaya çalışmak zorunda kaldığını ve son anlarda sağ ayak bileğini incittiğini söyledi.

Petrucci, Perşembe gecesi İnstagram canlı yayınında, ”İlk kazada gerçekten yaralanmadığım için çok şanslıydım."

"Dönüşten sonra karşılaştığım deveyi öldürmek istedim. Onu öldürmek istedim! Fakat burada deveyi kadınlardan daha önemli görüyorlar."

"Sanırım bunun için başım belaya girerdi. Ayrıca çok büyük bir deve. Daha küçük olduklarını hayal ettiğimi söyleyebilirim ama hayır, çok büyükler."

“Sonrasında beni biraz uğraştırdı çünkü kaza oldukça ağırdı, çok fazla yuvarlandım."

“O deveyi düşünüyordum, ayrıca 'Tamam, bitiş çizgisine ulaşmam gerekiyor' dedim çünkü o esnada pantolonumla ilgili bir sorunum vardı."

"Parçalanmıştı ve bu yüzden sürekli pantolonumu çekmeye çalışıyordum."

“Sonra gerçekten çok zorladım, [Daniel] Sanders bana çok yardımcı oldu. Gerçekten inanılmaz ve hızlı bir sürücü. Ayrıca bugün motosikletim de çok iyiydi."

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Photo by: KTM Images

"Kayalık kısımda çok hızlıydık, diğerlerine kıyasla fark yarattık."

"Nehirden sonra yolu bulduğumda, çok fazla zorlamaya başladım fakat son 50 km'lik bölümde, kum tepeleri asla bitmiyordu."

"Neredeyse bir çukurun içerisine giriyordum ana neyse ki son anda yön değiştirdim fakat bileğimi çok sert vurdum." dedi.

Petrucci, etap zaferini aldığı açıklandığında, "bebekler gibi ağladığını" ve tarih yazmaktan mutlu olduğunu söyledi.

“Gerçekten ama gerçekten mutluyum. Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok."

"Hâlâ anlayamıyorum. Gençken her zaman motor sporlarında tarih yazmak istediğimi söylerdim."

“Bugün bunu gerçeğe dönüştürebildim çünkü hem bir MotoGP yarışı hem de bir Dakar etap zaferi kazanan tek kişi benim."

"Bu şimdiye kadar kimsenin yapamadığı bir şey. Gerçekten çok mutluyum."