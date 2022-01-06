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Petrucci, Dakar umudunu kayıp eşyaları yüzünden yitirmiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Dakar Rallisi'nde yarış dışı kalmasına neden olan motosiklet sorununu, telefonunu kaybettiği için çözemediğini söyledi.

Petrucci, Dakar umudunu kayıp eşyaları yüzünden yitirmiş

Petrucci, 2022 için MotoGP'deki yerini kaybettikten sonra KTM ve Tech3 ile Dakar'a ilk çıkışını yaptı.

2022 rallisi öncesinde motosikletinde hazırlık yapmak için çok az vakti olan Petrucci, ilk Dakar çıkışında güçlü bir gün geçirdi.

Pazartesi günü ikinci etapta beşincilik için yarışan Petrucci, 115 kilometre civarı yakıt pompasındaki bir sorun yüzünden durmak zorunda kaldı.

Çifte MotoGP kazananı, pasaportunu, telefonunu ve cüzdanını kaybettiğini fark etti ve sorunu çözmek için takımla iletişime geçemedi.

Sonuç olarak, motosikletindeki sistemi kullanarak organizatörlerle iletişime geçti ve ceza alarak galibiyet mücadelesini kaybetti.

Instagram canlı yayınında konuşan Petrucci, "Dün çok iyiydim. İlk gün biraz kırgınlık hissediyordum."

"Ancak motosikletin üstünde iyiydim. Daha sonra, önümdeki Stefan Svitko'ya yetiştim."

"İyi hissettim ve onları çabucak yakaladım. 115 kilometre sonra arka taraftan, ön taraftaki yakıt deposuna geçmek zorunda kaldım ve motosiklet kendini durdurdu."

"Ne yazık ki değiştiremeyeceğim bir sorun vardı. Oldukça basitti ama doğru şeylere sahip değildim."

"Mekanikerleri aramak istedim ama arka cebimde telefonumun olmadığın fark ettim."

"Pasaportum, sürücü ehliyetim ve param da gitmişti. Onlarla iletişime geçmenin bir yolu yoktu." dedi.

Petrucci, geri döndüğünde ilk beşte yarıştığını öğrenmenin "sinir bozucu" olduğunu ancak "öğrenmek ve eğlenmek" için burada olduğunu ve sonuçların "geleceğini" söyledi.

İtalyan ayrıca, etkinliğe hazırlanırken sıkıntı yaşadığı kırık ayak bileğine de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

"Ayak bileğime dikkat etmeliyim çünkü kırık ve olduğundan daha kötü hale getirmek istemiyorum."

Petrucci'nin 2022'de Dakar'a katılma durumu geçen hafta COVID-19 testi pozitif çıkınca şüpheye düşmüştü ancak bunun yanlış bir pozitif olduğu ortaya çıktı ve 11. saatte sürebileceği netleşti.

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