Peterhansel, eşiyle beraber Dakar’a katılma planını iptal etti

Peterhansel, bu sene FIA Cross-Country Rallisi Dünya Kupası’nı eşiyle beraber kazanmıştı. Abu Dhabi Çöl Mücadelesi’nde galibiyete ulaşan ikili daha sonra Kazakistan ve Fas’ta da podyum elde etmeyi başardı.

Ancak, daha önce Dakar’da tek başına ilk beşe girmişliği bulunan Andrea, sağlık kontrolünü geçmeyi başaramayınca geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’daki Riyad Rallisi’nde yer almadı.

Bunun üzerine Peterhansel’in takımı X-raid Mini, Andrea’nın Dakar’da mücadele edebilmesi için doktorlardan gerekli izni alamadığını açıkladı.

Sonuç olarak Peterhansel’in yardımcı pilotluğunu Paulo Fiuza yapacak. İkili, Riyad’da ikinci olmuştu.

X-raid takım patronu Sven Quandt, “Son dakikaya kadar denedik ve bekledik. Ancak Andrea, 2020 Dakar Rallisi’nde yer alamayacak.”

“Andrea ve Stephane, harika bir sezon geçirdi ve Dakar’da ön sıralarda yer alabilirlerdi. Ancak sağlık her şeyden önce gelir.”

“Ancak Paulo’nun çok iyi bir iş yapacağından eminiz. O ve Stephane, Riyad Rallisi’nde beraber iyi çalıştılar.” şeklinde konuştu.

Diğer Mini aracında, Dakar’daki üçüncü galibiyetini arayan Carlos Sainz yer alacak.