Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir:
11 Saat
:
46 Dakika
:
21 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Dakar / Son dakika

Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”

paylaşım
yorumlar
Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Oca 2020 14:11

Dakar Rallisi efsanesi Stephane Peterhansel, mücadelenin 2020’de Suudi Arabistan’a taşınmasıyla beraber rallinin, “Afrika ruhunu” yeniden kazandığını düşünüyor.

Dakar, Suudi Arabistan’la yapılan 5 yıllık anlaşmayla birlikte tarihindeki üçüncü farklı bölgede mücadeleye başladı ve 2009’da Afrika’dan Güney Amerika’ya geçişin ardından 11 sene sonra Orta Doğu’ya taşındı.

Bu hamle, tüm kategorilerdeki ekiplerden övgü aldı ve yarışmacılar, Suudi coğrafyasının sunduğu araziyi beğenmiş durumdalar.

Dakar’ın bu üç coğrafyasında da yarışan Peterhansel, şu anda Suudi Arabistan’da devam eden mücadelenin, rallinin Paris-Dakar arasındaki orijinal rotasını hatırlattığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Peterhansel, “Elbette öncekine göre biraz farklı, çünkü şimdilerde izleme sistemi ve her şeye sahibiz. Ancak sadece etap ve coğrafyadan bahsedersek, elbette biraz Afrika’ya benziyor.”

“Yine de burası biraz daha kısa. Afrika’da 9 saatlik etaplarda sürdüğümüzü hatırlıyorum.”

“Ancak artık hızlar farklı ve mesafeyi yönetmek için sekiz, dokuz saatlik uzun etaplara yavaş başlıyorduk.”

“Artık 300km de olsa 500km de olsa tam gaz sürüyoruz, bir sprint yarışı gibi. Her zaman %100’ümüzü veriyoruz. Yani elbette bu biraz farklı, biraz önceki senelere benziyor. Bu elbette Afrika ruhu.” ifadelerini kullandı.

İlgili haberler:

Yedinci etap sonrasında lider takım arkadaşı Carlos Sainz’ın 19 dakika gerisinde üçüncü sırada yer alan Peterhansel, Sainz’ın ve Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah’ın sorun yaşamaması durumunda ralliyi kazanacağını da düşünmüyor.

“Mükemmel bir yarış geçirmiyorum. Çok fazla küçük hatalarla başladık; navigasyon, patlak lastik, küçük teknik problemler. Direksiyonum, akstan kopmuştu.”

“Şimdi biraz gerideyiz, yani bu farkı kapatmak kolay değil. Ancak hâlâ savaştayız. Aracın seviyesi ise gerçekten iyi, Carlos lider. Bu yüzden Toyota’ya baskı yapmaya çalışıyoruz.”

“Neler olacağını göreceğiz, ancak sadece hızımla öndeki çocukları geçmem mümkün değil. Hata yapmaları gerek. Eğer öne geçmek istiyorsam, ya hata yapmaları ya da teknik sorun yaşamaları gerek.”

“Ancak Carlos, Nasser ve benim aramdaki hız farkı çok az. Yani bir fark  yaratmak kolay değil.”

Landscape

Landscape

Photo by: A.S.O.

Sonraki haber
Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz

Önceki haber

Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir Başlangıç:
11 Saat
:
46 Dakika
:
21 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin sidepod tasarımını kullanabilir

2s
2
Formula 1

2020 Ferrari çarpışma testlerini geçti!

32dk
3
Formula 1

Senna vs Prost - 1989 Japonya GP'de tam olarak neler oldu?

4
Dakar

Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”

1s
5
Formula 1

F1, Avustralya'daki yangını yakından takip ediyor

Son Videolar

Dakar 2020: 5. gün özeti 04:55
Dakar

Dakar 2020: 5. gün özeti

Dakar 2020: 4. gün özeti 04:16
Dakar

Dakar 2020: 4. gün özeti

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı 04:47
Dakar

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı

Dakar 2020: 3. gün özeti 05:05
Dakar

Dakar 2020: 3. gün özeti

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri 03:23
Dakar

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri

Son Haberler

Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”
DAKR

Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”

Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz
DAKR

Dakar 2020, 7.etap: En uzun etabın galibi Sainz

Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı
DAKR

Dakar 2020, 7. etap: Barreda, ilk etap galibiyetini aldı

Toyota, Mini Buggy’nin hızı ile başa çıkamıyor
DAKR

Toyota, Mini Buggy’nin hızı ile başa çıkamıyor

Dakar'da kaza yapan Gonçalves hayatını kaybetti
DAKR

Dakar'da kaza yapan Gonçalves hayatını kaybetti

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.