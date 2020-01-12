Peterhansel: “Dakar, Afrika ruhunu yeniden kazandı”

Dakar, Suudi Arabistan’la yapılan 5 yıllık anlaşmayla birlikte tarihindeki üçüncü farklı bölgede mücadeleye başladı ve 2009’da Afrika’dan Güney Amerika’ya geçişin ardından 11 sene sonra Orta Doğu’ya taşındı.

Bu hamle, tüm kategorilerdeki ekiplerden övgü aldı ve yarışmacılar, Suudi coğrafyasının sunduğu araziyi beğenmiş durumdalar.

Dakar’ın bu üç coğrafyasında da yarışan Peterhansel, şu anda Suudi Arabistan’da devam eden mücadelenin, rallinin Paris-Dakar arasındaki orijinal rotasını hatırlattığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Peterhansel, “Elbette öncekine göre biraz farklı, çünkü şimdilerde izleme sistemi ve her şeye sahibiz. Ancak sadece etap ve coğrafyadan bahsedersek, elbette biraz Afrika’ya benziyor.”

“Yine de burası biraz daha kısa. Afrika’da 9 saatlik etaplarda sürdüğümüzü hatırlıyorum.”

“Ancak artık hızlar farklı ve mesafeyi yönetmek için sekiz, dokuz saatlik uzun etaplara yavaş başlıyorduk.”

“Artık 300km de olsa 500km de olsa tam gaz sürüyoruz, bir sprint yarışı gibi. Her zaman %100’ümüzü veriyoruz. Yani elbette bu biraz farklı, biraz önceki senelere benziyor. Bu elbette Afrika ruhu.” ifadelerini kullandı.

Yedinci etap sonrasında lider takım arkadaşı Carlos Sainz’ın 19 dakika gerisinde üçüncü sırada yer alan Peterhansel, Sainz’ın ve Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah’ın sorun yaşamaması durumunda ralliyi kazanacağını da düşünmüyor.

“Mükemmel bir yarış geçirmiyorum. Çok fazla küçük hatalarla başladık; navigasyon, patlak lastik, küçük teknik problemler. Direksiyonum, akstan kopmuştu.”

“Şimdi biraz gerideyiz, yani bu farkı kapatmak kolay değil. Ancak hâlâ savaştayız. Aracın seviyesi ise gerçekten iyi, Carlos lider. Bu yüzden Toyota’ya baskı yapmaya çalışıyoruz.”

“Neler olacağını göreceğiz, ancak sadece hızımla öndeki çocukları geçmem mümkün değil. Hata yapmaları gerek. Eğer öne geçmek istiyorsam, ya hata yapmaları ya da teknik sorun yaşamaları gerek.”

“Ancak Carlos, Nasser ve benim aramdaki hız farkı çok az. Yani bir fark yaratmak kolay değil.”