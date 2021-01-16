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Dakar / Dakar / Son dakika

Peterhansel: "Al-Attiyah, 'egosu' yüzünden Dakar 2021'i kaybetti"

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Peterhansel: "Al-Attiyah, 'egosu' yüzünden Dakar 2021'i kaybetti"
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Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Stephane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah'ın yaptığı yorumlara cevap verdi ve Toyota sürücüsünün 2021 Dakar Rallisi'ni kaybetmesinin, açılış etabını kazanması için çok egoist olduğuyla alakalı olduğunu söyledi.

X-raid Mini sürücüsü Peterhansel, Cuma günü yapılan etabın ardından 14. Dakar galibiyetini aldı ve Al-Attiyah'ın 15 dakika önünde galibiyete ulaştı. 

Alınan bu galibiyetle beraber bir buggy aracı, Dakar'ın son altı yılında beşinci kez galibiyete ulaştı, Al-Attiyah'ın 2019'da Peru'da Toyota Hilux'u ile aldığı galibiyeti ise tek istisna oldu.

Katarlı sürücü son birkaç yıldır, X-raid'in John Works Cooper Buggy aracının elinde olan avantajın oldukça fazla olduğu konusunda oldukça açık bir şekilde konuştu ve bu hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda kuralların 4x4'lere karşı "buggylere çok daha uygun" olduğunu söylemişti.

Ancak Peterhansel, Al-Attiyah'ın bu açıklamalarından dolayı memnun olmadı ve Katarlı pilotun, 2 Ocak'ta yapılan 11 kilometrelik açılış etabında bu yarışı kaybettiğini söyledi.

Toyota sürücüsü açılış gününde yerinde bir galibiyet aldı, ancak bu galibiyet nedeniyle ilk etapta yolu açan isim oldu ve bunun sonucunda ondan daha geride başlayan rakiplerine bir avantaj sağlayarak onlara karşı zaman kaybetti. 

İlk etapta tam tamına 12 dakika kaybeden Al-Attiyah, bu kaybı tersine çevirmeyi başaramadı, 9. Etapta yaşadığı yön sorunları ve lastik patlakları nedeniyle Peterhansel'e karşı da oldukça zorlandı.

Konu hakkında konuşan Peterhansel şunları söyledi: "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü onlar çok uzun yıllardır şikayet ediyorlar."

"Biz kazanmadığımızda ise şikayet etmiyoruz. Bu tamamen egoyla alakalı. Eğer daha farklı bir egoya sahip olsalardı belki de Dakar'ı kazanabilirlerdi."

"Egosu onu açılış etabını kazanmaya zorlamasına itti ve bence O anda yarışı kaybetmiş oldu."

 

Dakar boyunca Al-Attiyah beş tane etap kazanırken Peterhansel sadece bir etap kazandı, ancak Fransız pilot hiçbir etapta rakiplerine beş dakikadan fazla zaman kaybetmedi.

Bu sayede Fransız sürücü, araç kategorisinde Dakar'ı sekizinci kez kazanırken yedi kez ise motosiklet kategorisinde kazanmıştı, bu galibiyetlerin ilki ise 30 sene önce Yamaha ile gelmişti.

Dakar geçmişi hakkında konuşan Peterhansel şunları söyledi: "Üzerinizde her zaman çok baskı var ve her zaman şunu söylerim ki hâlâ tüm yarışları kazanmak oldukça karmaşık."

"Elinizdekinin tamamını vermelisiniz, komple bir sürücü olmalısınız, arkanızda iyi bir takım olmalı, iyi bir aracınız olmalı ve en önemlisi ise çok iyi bir co-pilotunuz olmalı. Ancak buna rağmen insan hata yapar, oldukça hızlı şekilde hata yapabilirsiniz."

"Bu yüzden bunu 14. kez kazanmak önemliydi, çünkü bu sayede ilk galibiyetimle şimdiki galibiyetim arasında 30 sene daha yaşlı olmama neden oldu. Ve sanırım yarışın yapıldığı tüm kıtalarda yarış kazanan tek isim benim. Bunu Afrika'da, Güney Amerika'da ve şimdi de Suudi Arabistan'da yapmak... biz hâlâ çok şanslıyız."

"Bence bu sadece deneyimle alakalı değil, Edouard Boulanger'e baktığınızda co-pilot olarak oldukça az deneyimi var. Bu tamamen net görüşlülük ve yol gösterimi olarak yol kitapçığının analiziyle alakalı. Benim açımdan ise kendimi daha yavaş hissettiğim anda kendimi kaptırmamaya çalıştım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Editör Rachit Thukral

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