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Dakar / Dakar / Etap raporu

Peterhansel, 2021 Dakar Rallisi'ni kazandı, 14. zaferini elde etti!

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Peterhansel, 2021 Dakar Rallisi'ni kazandı, 14. zaferini elde etti!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dakar Rallisi'nin başarılı ismi Stephane Peterhansel, 2021 Dakar Rallisi'nin son etabında hata yapmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Peterhansel, 12 etaplık 2021 Dakar Rallisi'nin ikinci etabında liderliği eline geçirdi ve son etapta kaybettiği zaman rağmen Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 14 dakika 51 saniye önünde zafere ulaştı.

X-raid Mini sürücüsü, 12 etabın sadece bir tanesini kazandı ancak neredeyse hiç hata yapmadı ve rakiplerine kıyasla belalardan uzak durmayı başardı. 

2015'ten bu yana ilk kez bu kadar az etap kazanan Peterhansel, buna karşılık sadece bir etabı ilk üç dışında bitirdi ve rakiplerine asla beş dakikadan fazla vakit kaybetmedi. Bu da kendisine galibiyeti getirdi.

2021 Dakar Rallisi'nin final etabı bugün 09:20'de başladı ve toplamda 225 kilometre uzunluğundaydı. Etabın en hızlı ismi Mini sürücüsü ve 2020 Dakar Rallisi galibi Carlos Sainz'dı.

İspanyol sürücü, Nasser Al-Attiyah'ın 2 dakika 13 saniye önünde zafere ulaşırken, Peterhansel bu etabı 2 dakika 53 saniye geride üçüncü bitirerek galibiyetini garantilemiş oldu.

Peterhansel, Dakar'daki ilk zaferini 1991 yılında Yamaha ile motosiklet sınıfında almıştı ve ilk galibiyetinin 30. yıl dönümünde 14. zaferini kazanmış oldu.

Peterhansel daha önce motosiklet sınıfında altı (1991, 1992, 1993,1995, 1997 ve 1998), araç sınıfında ise yedi (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 ve 2017) zafer elde etmişti.

Dakar Rallisi'ni Toyota sürücüsü Al-Attiyah ikinci sırada tamamladı. Katarlı sürücü, beş etap zaferiyle 2021 Dakar Rallisi'nde en çok etap zaferi elde eden sürücü oldu. Ancak bu, Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye gerisinde kaldığı gerçeğini değiştirmedi.

Aslında Toyota sürücüsü iyi bir performans sergiledi ve sekizinci etapta farkı altı dakikanın altına indirdi. Ancak ertesi gün hem rota bulmada sorun yaşadı hem de üç kez lastik patlattı.

İlk günlerde yaşadığı şanssızlıkların ardından galibiyet mücadelesinden kopan Carlos Sainz, öndekilerin hata yapmaması veya büyük sorunlar yaşamaması nedeniyle ralliyi 1 saat geride üçüncü bitirdi. Ralli efsanesi, toplamda üç etap zaferi elde etti.

Jakup Przyongski, Toyota ile oldukça başarılı bir ralliyi geride bıraktı ve dördüncü olma başarısı gösterdi.

Nani Roma, BRX ile başlangıçta gerilerde kalsa da 3 saat 22 dakika geride beşinci olarak nispeten iyi bir sonuç elde etmiş oldu.

PH Sport Peugeot sürücüsü Khalid Al Qassimi altıncı olurken, Vladimir Vasilyev yedinci, Giniel de Villiers sekizinci ve Martin Prokop dokuzuncu oldu.

İlk onu Cyril Despres tamamladı.

2021 Dakar Rallisi sonucu:

  Pilot Araç Zaman
1 France S. Peterhansel Mini 44 sa 27 dk 11 sn
2 Qatar N. Al-Attiyah Toyota +14 dk 51
3 Spain C. Sainz Mini +1 sa 01 dk 57 sn
4 Poland J. Przygonski
 Toyota +2 sa 36 dk 03 sn
5 Spain N. Roma
 BRX +3 sa 22 dk 48 sn
6 United Arab Emirates K. Al Qassimi
 Peugeot +3 sa 29 dk 31 sn
7 Russian Federation V. Vasilyev Mini +3 sa 29 dk 38 sn
8 South Africa G. De Villiers
 Toyota +3 sa 58 dk 39 sn
9 Czech Republic M. Prokop Ford +4 sa 10 dk 21 sn
10 France C. Despres Peugeot +4 sa 50 dk 09 sn
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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Rachit Thukral

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