Loeb, yedek lastiğini kaybetmesine rağmen ceza almaktan kurtuldu

Pazartesi günkü etap dokuz kez dünya şampiyonu için pek de kolay geçmedi. Fransız sürücü, lastik patlamasının ardından yedek lastiklerinden birini araca takmak zorunda kaldı. Sonrasında Loeb, ikinci ve son yedek lastiğini, etap içerisinde kaybettiğini öğrendi.

Yapılan incelemede Loeb'ün yedek lastiğinin bulunduğu kapağın yanlışlıkla açıldığı anlaşıldı ve bu, BRX Hunter için bir ilk değildi.

Loeb buna rağmen günü üçüncü bitirdi ve genel klasman lideri Nasser Al-Attiyah ile arasındaki farkı yedi dakika kapattı.

Fakat Loeb, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle etap sonrası bir zaman cezası almakla karşı karşıyaydı. Kurallar gereği hiçbir sürücünün çölde tekerlek veya yedek parça bırakmasına izni verilmiyor. Hakemler bundan ötürü etaptan sonra durumu inceledi.

Antoine Delaporte'a daha önce benzer bir şey yaptığı için beş dakikalık bir zaman cezası verilirken, Loeb'ün takım arkadaşı Orlando Terranova zaman cezası almadan kurtulmuştu.

Yapılan incelemeden sonra Loeb'e de ceza çıkmadı.

Buna karşılık Loeb ve Terranova'nın takımı Bahrain Raid Xtreme, 5.000 Euro'su şartlı olmak üzere 10.000 Euro para cezası verildi.

Takım patronu David Richards, yarış yetkililerine herhangi bir kuralın çiğnenmediğini ve her iki aracın da yedek lastiği kaybetmekten fayda sağlamadığını belirtti.

Hatta Richards, bunun kendileri için bir dezavantaj olduğunu çünkü her iki sürücünün de yedek lastik olmadığı için daha dikkatli sürmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Hakemler nihayetinde sürücülerin suçlanamayacağını kabul etseler de, BRX Hunter'daki montaj kayışlarının çok zayıf olduğu ve tekerleğin bulunduğu kapağın çok kolay açıldığı sonucuna vardı. Bundan ötürü de takımdan, rallinin geri kalanı için bu sistemi geliştirmesi istendi.

Bu, çevre için kötü olduğu kadar, etaplardaki sürücüler veya seyirciler için de bir tehlikeye yol açıyor.

Hakemler, "Bir araçtan düşen tekerlek, seyirciler için potansiyel bir tehlikedir." diye belirttiler.