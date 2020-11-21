Loeb, ilk çöl testi sonrasında Dakar için kendisine güveniyor

9 kez dünya ralli şampiyonu Loeb, 1 yıl aradan sonra 3 Ocak tarihinde Suudi Arabistan’da başlayacak Dakar Rallisi’ne tekrardan dönecek.

Yanında 2014 Dakar galibi Nani Roma’yla birlikte Loeb, Orta Doğu’da 15 gün ve 3800 kilometre süren testlerini herhangi büyük bir sorun bildirmeden tamamladı.

Motorsport.com’a konuşan Loeb: “Araç çok kompakt, bu da her şeyi gayet çevik, sürüşü hoş yapıyor ama mekanik değişiklikler yapmak daha zor çünkü her şey çok kompakt ama bozulmayan, güçlü bir araca ihtiyacımız var ve biz e onun üstünde çalışıyoruz.”

“Gayet iyi bir iş çıkaracağımıza eminim. Tabii ki bazı sorunlar oldu ama o kadarı normal. Vites kutusunu, motoru, başka şeyleri bozabilirdik ama olmadı.”

“Bunun gibi arada bozulan bazı vites parçaları ya da benzer şeyler vardı ama hep aynıydı. Aralık’ta bir sonraki testte Dakar için tüm paketimizin hazır olacağına ve işe yarayacağına eminim.”

“İlk sene biliyorsunuz ki her zaman daha karmaşıktır. Kimsenin Dakar’a ilk geldiği sene galibiyetle ayrıldığını hatırlamıyorum ama şu anda sıkı çalışıyoruz ve durumumuz kötü görünmüyor.”

Sebastien Loeb, Nani Roma, BRX Photo by: Prodrive

Bu, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık’ta tanıtımı gerçekleştirilen özel üretim 3.5 litre turboşarjlı benzin motorlu Prodrive BRX T1 aracının ilk büyük testiydi.

2016-18 yılları arasında Dakar’a Peugeot fabrika takımı altında katılım sağlayan Loeb’in bu 3 yılda aldığı en iyi sonuç 2.lik olurken 2019 yılında Fransız markanın ralli etkinliğinden çekilişi sonrasında Loeb, ralliye bireysel katılımcı olarak katılmış, 2020’de ise etkinliğe 1 yıl ara vermişti.

Motorsport.com’a konuşan Roma: “Günlerin geçtikçe ilerlememizden memnunuz. Şu anda sıkı çalışmak üzerine odaklanmış durumdayız. Kolay bir iş değil, ama her projenin bir parçası. Gelecek adına meyve vereceğinden eminim çünkü araçta geçirdiğiniz her kilometrede bir şeyler öğreniyorsunuz.”

“Zamana yatırım yapma ve böyle yeni bir araçtan öğrenebildiğiniz kadarını öğrenme zamanı. Herkes çok motive olmuş durumda ve ne kadar süre harcarsanız sonuçlar o kadar olumlu olur.”