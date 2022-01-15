Loeb: "Dakar ikinciliğinde utanılacak bir şey yok"

Loeb, mekanik bir arıza ve navigasyon problemleri ile ilk hafta Al-Attiyah'ın gerisine düştü ancak rallinin ikinci yarısında güçlü bir geri dönüş yaptı ve Katarlı rakibini yenmek için, 8. etaptaki zafer, dahil bir dizi hızlı zamanlar elde etti.

Buna rağmen, Al-Attiyah ile aradaki fark kapatılamayacak kadar açılmıştı ve 27 dakika 46 saniye ile en üst sırayı kaçırarak ikinci sıraya yerleşti.

Bu yenilgi, Loeb'ün Dakar'daki ilk galibiyetini elde etmek için en az bir yıl daha beklemesi gerekeceği anlamına geliyor. Fransız, son yedi yılda yaptığı altı denemede ikinci sıradan yukarıda sonuç alamadı.

Ancak Loeb, 2022 sonucu için endişeli değil çünkü Toyota'nın, Prodrive yapımı BRX Hunter'ına ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, Al-Attiyah ile aradaki farkı kapatmak için daha fazla bir şey yapamayacağını düşünüyor.

Loeb, "Başlangıçtan itibaren geri düştüğümüzü ve etaplarda büyük bir fark olmadığını hesaba katarsak, teknik problem ve daha sonra navigasyon hatasında zaman kaybettiğimiz andan itibaren 50 dakika geride kalmıştık. Daha sonra sadece çalışıp bu zamanı telafi etmeyi denedik."

"Yaptığımız buydu. Oradan sonra harika bir ralli geçirdik, hata yapmadık, sürekli zorladık ve navigasyon iyiydi. Bazı yerlerde birkaç dakika kazandık ama etaplar arasında hiçbir zaman büyük farklar olmadı."

"Bence günümüzde araçlar çok yakın. Lider ekiplerde iyi bir seviye var, ön tarafta diğer yerlere kıyasla daha fazla araç mücadele ediyor."

"Bu nedenle büyük bir fark açmak, zamanı telafi etmek zordu ve Nasser harika bir ralli çıkardı. Daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum, bunda utanılacak bir şey yok." dedi.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

Al-Attiyah, Dakar'daki dördüncü ve Toyota'daki ikinci galibiyetini aldı. Bu da kendisini Dakar'ın en çok kazananlar listesinde ikinci sıraya yerleştirdi.

51 yaşındaki sürücü, bu yıl daha tutucu bir yaklaşıma geçmenin kendisi için zor olduğunu söyledi.

"İlk günden itibaren büyük bir fark açtık ve bunu sonuna kadar götürdük."

"İkinci hafta ise birkaç dakikayı ikinci sıradaki Seb'e bırakarak kontrollü gittik. Yönetmek kolay değildi çünkü güçlü olmamız ve odaklanmamız gerekiyordu. Hızımız çok yavaştı. Bu benim için kolay değildi çünkü ben normalde hızlı gidiyorum."

"Ralli'den önce ana hedefin Seb olduğunu, sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledim. Ancak çok şanslıydık ve ilk hafta iyi bir zaman yaptık."