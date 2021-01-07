Loeb, Dakar Rallisi'ndeki hız cezası nedeniyle görevlilere sert çıktı

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Loeb, Wadi-Ad-Dawasir'den Riyad'a kadar süren çarşamba günkü etabı 4. tamamladı ama beş dakikalık zaman cezası oldu.

Böylece o günü 7. tamamlarken genel sıralamada da 7. sıraya gerilemiş oldu.

Prodrive'in başını çektiği yeni Bahrain Raid Xtreme ekibiyle Dakar'a dönen Loeb, Instagram hesabından yayınladığı bir gönderide GPS sorunundan kaynaklanan cezayla ilgili hakemlere sert çıktı.

"Her yıl beni biraz daha tanıyorsunuz, ben çok az surat yapar ve yüz buruştururum." yazan Loeb: "Ama bu gece #DakarRally gibi efsanevi bir etkinlikte hakem panelinin yaptığı beceriksizlikleri sizlerle paylaşmam gerekiyor."

“Kontrollü bir bölgede hız sınırı aşmaktan 5 dakika ceza aldık. Tüm katılımlarım sırasında, tüm aşamalarda ve tüm hız kontrol bölgelerinde, bu kurala uymak için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Tek koşul, GPS sisteminin bir alarm aracılığıyla bu 'görünmez' bölgelere ne zaman girdiğimizi bize bildirmesidir. Bugün ceza aldığımız bu bölgede, o bölgeye girdiğimizde alarm çalmadı. Bu yüzden zamanında yavaşlayamadım."

"Açıklamalarımıza ve GPS sistemi sağlayıcısının bugün araçtaki ekipmanla ilgili bir sorun olduğunu kabul etmesine rağmen (ki elbette bu olabilir) biz araçlarda hayatımızı riske atarken masasında gevşek bir şekilde oturup tek riski kahvesini dökmek olan hakemler jürisi hiçbir şey bilmek istemedi ve bu GPS 'hatasının' bizi kurtardığından çok daha ağır bir ceza... Cömertce yaklaşık 2-3 saniyeydi."

“Tutkuları olan bir insanım ama her şeyden önce bir yarışçıyım ve bugün, Dakar gibi bir yarıştaysam, her şeyden önce başarıp takımın hırs ve tutkularıma layık bir sonuca imza atmak isterim. Bunun için beceriksizlik veya yetersizliğe yer yok. " dedi.