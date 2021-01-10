Loeb: "Dakar 2021 sürücülerin değil, yardımcı pilotların yarışı!"

Bu yıl Dakar'ın açılış haftası rota seyri açısından oldukça zorlu geçti. Suudi Arabistan çöllerinde en deneyimli sürücülerden bazıları bile yolunu kaybederek rotadan çıktı.

Üç kez şampiyon, X-raid Mini pilotu Carlos Sainz 5. Etap'tan sonra bu etkinliğin 'bir ralliden çok bir slalom yarışı gibi hissettirdiğini' ve ilk defa Dakar'da bu kadar çok kaybolan sürücü gördüğünü söyledi.

Rota hataları ve kırık süspansiyon kolu gibi arızalarla dolu bir haftanın ardından en iyi ödüller için fazla şansı kalmayan Loeb, bu yılki Dakar'da fark yaratamayacağına inanıyor. Yardımcı pilotların ralli sonuçlarındaki rolüyse hayli belirleyici olacak gibi gözüküyor.

48 yaşındaki Daniel Elena ile birlikte yarışan Bahreyn Raid Xtreme sürücüsü, "İzler çok aldatıcı çünkü gerçekten görünmüyor. İzleri takip ediyoruz, izlerin kaybolduğu noktaya varıyoruz, her yere giden çok sayıda hatla karşılaşıyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"Bu yüzden kayalık alanlarda bir noktadan diğerine dönüyoruz. Bu şekilde sürmek de hiç eğlenceli olmuyor. Bir yolda kaybolduğumuzda ne yapmamız gerektiğini anlamak oldukça zor."

"Yol kitabını eleştirmek istemiyorum. Bu daha çok yardımcı sürücüyü ilgilendiren bir şey ama dürüst olmak gerekirse farklı arazi olabilirdi. Güney Amerika'daki yarışla karşılaştırıldığında rota bu yıl çok daha agresif."

"Gerçek şu ki bir sürücü olarak fark yaratamam çünkü bana söylenen şeyi yapıyorum. Bu yardımcı pilotların yarışı, sürücülerin değil."

Geçen yıl yapılan denemenin ardından yol rehber kitapları sürücülere etap başlamadan 15 dakika önce verilmeye başlandı. Önceden bu bir gün önce yapılırdı. Bu yüzden artık ekiplerin kendi not ve bilgilerini eklemek için yeterli zamanı olmuyor. Organizatör ASO da yol kitaplarını daha ayrıntılı hale getirerek bunu telafi etmeye çalıştı.

Nasser Al-Attiyah’ın yardımcı pilotu Mathieu Baumel, 2021 için tanıtılan yeni yol rehber kitabı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Yeni bir sistem olarak, daha hızlı adapte olanların büyük avantajı olacak."

"Aslında yol kitapları iyi yapılmış. Kritik nokta, notların yorumlanması ve sürücüye aktarılması. Ayrıca, iPad'le (geleneksel kağıt notların yerini alan) yeni çalışma yöntemini öğrenmeniz gerekiyor."

“Geçen yıla göre ne değişti? Aynı kutuda iki veya üç CAP değişikliği yapabiliyorsunuz. Aynı kutuda, hatta daha küçük olmasına rağmen, daha fazla bilgi var ve bazen gizli bir yolu doğrulamak için neyi kullanmanız gerektiği tam net olmuyor."

"Gerçek şu ki bu ilk hafta navigasyon çok zorlayıcıydı. Küçük bir hata çok zamana mâl olabiliyor."

"Not net olmadığında yavaşlamamız gerekir. Bu durumlarda sol elimi kaldırıyorum. Nasser elimi gördükçe yavaşlıyor ve sonra tekrar hızlanabileceği zaman ona işaret veriyorum. Kaybolmaktansa beş saniye yavaşlamak daha iyi diye düşünüyorum."