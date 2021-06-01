Loeb, 2022 Dakar Rallisi için yeni bir co-pilot açıkladı

Lurquin ile birlikte 6 kez Dakar Rallisi'ne katılan Xavier de Soultrait da adaylar arasındaydı ancak Loeb sonunda Lurquin ile anlaştı.

Loeb, Lurquin'in bu tarz rallilerdeki deneyimlerinin kendisini ikna ettiğini söyledi.

Loeb, karara varmadan önce iki pilotla Dubai'de özel testler yaptı ve o testlerin sonucuna göre karar verdi.

Bu gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Loeb, "Haftalarca süren paylaşımın ve alanında uzman ve deneyimli co-pilotlarla yaptığım testlerin ardından tercihim Fabian Lurquin yönünde oldu."

"Onun yarışlara olan yaklaşımı ve arazideki deneyimi beni ikna etti. Geçen hafta açıklanan 2022 Dakar Rallisi rotasına bakarsak, orada navigasyon daha da büyük rol oynayacak. Bu durum kesinlikle kararımı etkiledi."

"Fabian ile birlikte çalışmaya başlayıp hazırlıklar için bir program belirleyeceğiz. Birbirimizi daha iyi tanıyarak bu ünlü yarışa hazır olacağız." dedi.

Loeb, mart ayında uzun süreli co-pilotu Daniel Elena ile yollarını ayırmasından bu yana yardımcı pilot arıyordu.

Fransız sürücü, Elena ile karşılıklı güven ve anlayışı kaybettikleri için ayrılma kararı aldıklarını söylemişti.

Loeb şu ana kadar katıldığı 5 Dakar Rallisi'ne Elena ile katılmıştı.

Loeb ve Elena, 2002 ile 2018 yılları arasında WRC'de birlikte 79 ralli zaferi ile 925 etap zaferi kazandılar.