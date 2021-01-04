Loeb, 2021 Dakar Rallisi'ne yaptığı "kötü" başlangıcın sebebini açıkladı

Bir yıllık aracının ardından Loeb, uzun süredir yardımcı pilotluğunu yapan Daniel Elena ile birlikte Prodrive tarafından yönetilen Bahreyn Raid Xtreme ekibiyle Dakar'a dönmüştü.

Ancak Fransız sürücü için Cidde ile Bisha arasındaki 277 km'lik ilk etap kabus gibi geçti ve 46 yaşındaki pilot, ilk bölümde iki kez kayboldu ve yaklaşık 15 dakika kaybetti.

Loeb için işler, üç kez lastik patlatmasının ardından daha da kötüye gitti ve genel klasmanda 24 dakika geride 22. sırada yer alıyor.

Beşinci kez Dakar'a katılan ve artık ilk zaferini isteyen Loeb, Motorsport.com'a şöyle dedi: “Stratejimiz başlangıçta zorlamak ve zaman kazanmaktı, ancak 15 km sonra kaybolduk."

“15 dakika boyunca doğru yolu bulmaya çalıştık. U dönüşü yapıp yeniden yolumuzu bulduğumuzda, bir dağ yolunda sıkışmıştık. Biraz sinir bozucuydu ama karşılığını aldık."

“Doğru yolu bulduğumuzda, diğer araçların tozunda gidiyorduk. Karmaşıktı. Bu yüzden ikinci kez kaybolduk. Sanırım yanımızdan Stephane [Peterhansel] geçti. O 14. başlamıştı, biz 10.!"

“İlk iki lastik patlaması beni şaşırttı, çünkü Güney Amerika'da Dakar'da kullandığım [Peugeot] buggy ile karşılaştırıldığında oldukça yumuşak bir sürüş çıkarıyorduk. Bu yüzden daha yumuşak gittim, buna rağmen 80 km ileride üçüncü kez lastik patlattık. Etap zemindeki büyük kayalar nedeniyle riskliydi."

"Dürüst olmak gerekirse, neredeyse üç saat boyunca oldukça zor bir mücadeleydi, ancak yaşadığımız tüm sorunları göz önünde bulundurduğumuzda çok fazla zaman kaybetmedik. Şahsen bir saatlik bir kayıp bekliyordum. Çok zordu."