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Dakar / Dakar / Son dakika

Loeb, 2021 Dakar Rallisi'ne veda etti

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Loeb, 2021 Dakar Rallisi'ne veda etti
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Sebastien Loeb, Pazartesi günkü 8. etabı tamamlayamadı ve 2021 Dakar Rallisi'ne veda etti.

Sebastien Loeb, 375 kilometrelik etapta, Prodrive BRX1'inde kullanmak amacıyla sadece bir tane yedek lastik ve üç fren kaliperi almıştı. Ancak peş peşe iki kez lastik patlatarak büyük şanssızlık yaşadı.

Etapta beş saat boyunca mahsur kalan Loeb, kaybedilen zamanın ardından yardımcı sürücüsü Daniel Elena ile birlikte Dakar Rallisi'nden çekilme kararı aldı.

Loeb, ralli boyunca pek çok aksilikle karşılaştı ve 8. etaba girerken lider Stephan Peterhansel'in 13 saat gerisinde 43. sıradaydı.

Loeb, "Son sekiz güç içerisinde pek çok zorlukla karşı karşıya kaldık ancak Daniel ile birlikte bitiş çizgisine ulaşmakta kararlıydık."

"Her gün kendimize bunun bizim işimiz olduğunu ve BRX ekibinin bir parçası olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlatıyoruz. Dakar'a takımla aynı heyecanı duyarak ve harika sonuçlar elde etmek için gelmiştik. Ama bugün  ralliye veda etmekten başka seçeneğimiz yoktu."

"Bu sabah yedek lastiklerimizi, şanslarını en yüksek seviyeye çıkarmaları amacıyla Nani ve Alex'e verdik. Ancak etaptaki patlaklarla daha fazla devam etmemiz imkansızdı. Takım için hayal kırıklığı yaşıyorum ama çok fazla şey öğrendik ve gelecek yıl daha da güçlü döneceğiz." dedi.

Loeb, en büyük şanssızlığı birden fazla lastik patlattığı ve kaybolduğu beşinci etapta yaşadı.

Sonrasında altıncı etapta süspansiyonunu kırdı. Yedinci etapta bir kez daha mekanik arıza yaşayan Loeb, aynı zamanda hız sınırını aştığı için ceza aldı ve iyice geriye düştü.

Loeb bir yıllık aranın ardından Dakar'a dönmüştü ve hâlâ kariyeri boyunca Dakar'ı kazanamadı.

BRX'ten takım arkadaşı Nani Roma ise genel klasmanda beşinci sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Sébastien Loeb
Editör Sergio Lillo

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