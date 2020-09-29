Loeb, 2021 Dakar Rallisi'ne katılacak!

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu, Ocak ayında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek etkinlikte Nani Roma'nın takım arkadaşı olacak.

Loeb şimdiye kadar dört kez Dakar'a katıldı ve bunların tamamında Peugeot için mücadele eti. Loeb'ün Prodrive'daki yardımcı pilotu Daniel Elena olacak.

Fransız sürücü, 2020 WRC programını tamamladı ve bu yıl daha fazla ralliye katılmayacak. Bu sayede Bahreyn Raid Xtreme ekibinin Ekim ayında Orta Doğu'da yapacağı teste katılabilecek.

Bunun öncesinde bu ayın başında takımın ilk sürücüsü olarak açıklanan Roma, bu hafta İngiltere'de BRX T1 4x4 prototipleriyle bir test düzenleyecek.

Loeb, 2016 yılında Peugeot takımıyla ilk kez Dakar'da mücadele etti ve 2017'de Stephane Peterhansel ile galibiyet savaşı verdi.

2019'da Fransız üreticinin ayrılmasının ardından PH Sport tarafından yönetilen bir Peugeot 3008 DKR ile yarışıp üçüncü olan Loeb, 2020 yılında bu etkinlikte yer almadı.

Öte yandan Loeb'ün Dakar dışındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Çünkü Hyundai ile olan anlaşması sona eren Loeb'ün, 2021'de devam edip etmeyeceği belli değil.