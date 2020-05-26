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Dakar / Son dakika

Loeb, 2021 Dakar Rallisi için Toyota ile görüşüyor

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Loeb, 2021 Dakar Rallisi için Toyota ile görüşüyor
Ekleyen:
, Editör
26 May 2020 15:34

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb, 2021 Dakar Rallisi'nde Toyota ile mücadele edebilir.

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb, daha önce Peugeot ile Dakar Rallisi'nde mücadele etmişti. Ancak Fransız üretici spordan çekilince, Loeb de bu yılki etkinlikte yer almadı.

Fransız pilot, birkaç hafta önce bir Overdrive OT3 testine katıldı. Şimdi ise Jean-Marc Fortin liderliğindeki ekip tarafından yönetilen bir Toyota Hilux ile 2021 yılında Dakar Ralisi'ne döneceği iddia diliyor.

Overdrive patronu Fortin, Belçikalı Le Soir'e verdiği demeçte "Sebastien kazanabileceği bir araç ile Dakar'a dönme arzusunu dile getirdi. Kısa süre önce de bu yılki Dakar'da bulunan T3'ümüzün test seansında bizimle birlikteydi. Sanırım Carlos Sainz'in Ocak ayındaki zaferi ona ilham verdi." dedi.

Dakar'da sadece iki fabrika takımı var ya da en azından zafer için yarışabilecek iki marka var: Mini ve Toyota.

Soymotor'daki habere göre bu test, WRC'de Hyundai ile ilişkisine devam etmeyeceği anlamına gelebilir. 46 yaşındaki Loeb, Kore markasıyla 5 veya 6 rallide yer alacaktı. Ancak COVID-19, ralli programını tamamen olumsuz etkiledi.

Fortin, Loeb'ün Fernando Alonso'nun yerini alması olasılığı hakkında hiçbir şey söylemedi. Ancak İspanyol El Mundo Deportivo'ya göre İspanyol pilotun yerini alabilir.

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Editör Kemal Şengül

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