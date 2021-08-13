KTM, Petrucci'ye 2022 için Dakar teklifi yapmış

MotoGP'de iki galibiyeti bulunan Petrucci, tıpkı takım arkadaşı Iker Lecuona gibi 2022 Tech3 MotoGP koltuğunu kaybetti. İkilinin yerini Moto2 sürücüleri Raul Fernandez ve Remy Gardner alacak.

Petrucci, Almanya Grand Prix'si hafta sonunda Motorsport.com'a verdiği demeçte, eğer MotoGP koltuğunu kaybederse ralliye geçmek istediğini ve hedefinin Dakar'da yarışmak olduğunu söylemişti.

KTM'nin motor sporları şefi Pit Beirer, Motorsport.com'a verdiği demeçte markanın Petrucci'yi Dakar'da destekleyeceğini belirtti.

Beirer, "O, gerçekten çok iyi bir çocuk, onu çok seviyoruz ve onunla çalışmaktan keyif alıyoruz."

“Babasını da KTM ile çalıştığı yıllardan beri tanıyoruz ve onu da seviyoruz."

"Eğer ralliye geçmek isterse, kesinlikle oradaki partneri olacağız." demişti.

Avusturya GP öncesi konuşan Petrucci, KTM'nin kendisine 2022'de Dakar'da yarışmasını teklif ettiğini doğruladı.

Petrucci, KTM'nin kendisine ralli için teklif yapıp yapmadığı sorulduğunda, "Bu doğru. Bence bu, Bay [KTM CEO'su Stefan] Pierer'ın fikriydi ve cumartesi gecesi bana teklif yaptı."

"Şaka yaptığını sanıyordum ama değildi."

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Konuşmaya başladık ve iki gün önce Pit beni aradı . Cumartesi günü bana söylediklerini hemen hemen tekrarladı."

"Gerçekten aklımda olan bir seçenek çünkü her zaman orada yarışmak istiyordum."

"Bana '2022 için hazırız' dedi ama sonra 'Sadece genel manzarayı görmek istersen seni oraya gönderebiliriz, çünkü oraya gidip hemen iyi sonuç almaya çalışmanın oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyoruz' diye ekledi."

"Yani antrenman yapmak ve bazı yarışlara katılmak için bir yılım olacak ve 2023'ten sonra belki daha rekabetçi olabilirim. Bunu öğrendiğime gerçekten çok ama çok sevindim."

"Gelecek için seçeneklerimden biri bu ve bu tür bir seçenek için onlara gerçekten teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Petrucci, 2022'de Dünya Superbike'a dönmeyi düşünmediğini çünkü boyu ve ağırlığıyla ilgili sıkıntıların bu motosiklette daha da çok ortaya çıkacağını belirtti.