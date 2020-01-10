Ken Block, Dakar’ın son etabında XE prototipini sürecek
Off-road yıldızı Ken Block, 2020 Dakar Rallisi’nin son etabında Extreme E Odyssey 21 prototipini kullanacak.
XE SUV aracı, bu seneki Dakar Rallisi’nin shakedown bölümünde yer almış ve rallinin 20 kilometrelik son etabına davet edilmişti.
Araç, “gelecek alternatifi” sınıfında mücadele edecek. Bu sınıf, e-motor, e-kamyon ve hibrid araçları içeriyor.
Block, “Dakar, her zaman ilgi duyduğum bir tecrübeydi. Yani bu, yarışı bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu görmek için büyük bir fırsat olacak.”
“Beni davet ettikleri için Extreme E’deki çocuklara teşekkür ediyorum.” dedi.
Dakar Rallisi direktörü David Castera, “Hibrit ve elektrikli araçların gelecekteki etkinliklere katılımını, bu araçlara özel bir sınıf oluşturma amacıyla teşvik ediyoruz.”
“Extreme E’nin buradaki varlığı, Guerlain Chicherit (shakedown’da aracı süren isim) ve Ken Block gibi birinci sınıf sürücülerle birlikte bizi bu projeyle doğru yönde ilerlediğimize ikna olmamızı sağlıyor ve daha da ilerlememiz ve hızlanmamız için gelecekteki Dakar Rallisi etkinliklerinde alternatif enerjili araçların da yer alması konusunda ilham veriyor.” ifadelerini kullandı.
XE CEO’su Alejandro Agag ise, Odyssey 21’i şampiyonanın başlamasından bir sene önce rekabetçi bir ortamda test etme fırsatının “eşsiz bir fırsat” olduğunu söyledi.
Agag, “Bu, Spark Racing Technologies’in (Odyssey 21’in şasi üreticisi), beş yarışımızdan birinin yer aldığı Suudi Arabistan’da E-SUV hakkında daha fazla bilgi edinmesi için önemli bir fırsat ve aracı sınırlarına kadar zorlamak için Ken Block’tan daha iyi bir sürücü düşünemiyorum.” dedi.
Ken Block
Photo by: Extreme E
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar , Extreme E
|Pilotlar
|Ken Block
|Editör
|Alex Kalinauckas
Ken Block, Dakar’ın son etabında XE prototipini sürecek
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Per 2 Oca
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|Starting Podium
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
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Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
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22:03
09:03
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
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Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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05:00
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Per 9 Oca
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19:15
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Per 9 Oca
Cum 10 Oca
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19:00
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|Riyadh dinlenme günü
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Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
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19:00
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
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Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
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19:00
06:00
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Pzt 13 Oca
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