Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom devam ediyor . . .
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Dakar / Dakar / Son dakika

Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!

paylaşım
yorumlar
Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Oca 2020 10:07

Fernando Alonso, Dakar Rallisi'nin ikinci etabında bir kayaya çarparak hem jantını hem de sol süspansiyonunun üst kolunu kırdı.

Fernando Alonso, Dakar'daki ilk günde iyi ve kontrollü bir sürüş çıkararak, 11. sırada yer almayı başarmıştı.

Alonso ikinci güne de iyi başladı ancak Dakar'daki zorluklar, sonunda İspanyol sürücüyü de buldu.

Motorsport.com'un öğrendiğine göre Alonso, Toyota Hilux'u ile bir kayaya çarpıp lastiğine ve süspansiyonuna zarar verdikten sonra tamir için yaklaşık bir saat durmak zorunda kaldı.

Alonso o noktaya kadar iyi bir ikinci etap geçiriyordu ve Toyota'nın güçlü gözüktüğü günde çarpıcı bir iş yapıyordu.

Çifte F1 dünya şampiyonunun ralliye devam etmesi bekleniyor ancak galibiyet ve podyum şansını mucizelere bırakmış oldu.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

Fotoğraf: Toyota Racing

Sonraki haber
Galeri: 2020 Dakar Rallisi'nde ilk günden kareler

Önceki haber

Galeri: 2020 Dakar Rallisi'nde ilk günden kareler

Sonraki haber

Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi

Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 2: Al Wajh - Neom
Editör Giacomo Rauli

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2
Formula 1

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

3s
3
Dakar

Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!

1s
4
Formula 1

Briatore: "F1, Suudi Arabistan'la görüşüyor"

2s
5
Formula 1

McLaren: “2021’de ilk üç takımla savaşmak imkansız değil”

1s

Son Videolar

Dakar 2020: 1. gün özeti 04:18
Dakar

Dakar 2020: 1. gün özeti

Fernando Alonso Dakar galibi Toyota Hilux ile test yapıyor 04:11
Dakar

Fernando Alonso Dakar galibi Toyota Hilux ile test yapıyor

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Kamyon 02:28
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Kamyon

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Otomobil & SXS 05:32
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Otomobil & SXS

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Motosiklet & Quads 04:28
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Motosiklet & Quads

Son Haberler

Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
DAKR

Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi

Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!
DAKR

Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!

Galeri: 2020 Dakar Rallisi'nde ilk günden kareler
DAKR

Galeri: 2020 Dakar Rallisi'nde ilk günden kareler

Price’ın yol kitabı, ilk etapta ikiye ayrılmış
DAKR

Price’ın yol kitabı, ilk etapta ikiye ayrılmış

Alonso: "Daha hızlı gidebilirim, fakat bunun için doğru vakit değil"
DAKR

Alonso: "Daha hızlı gidebilirim, fakat bunun için doğru vakit değil"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.