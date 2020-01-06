Kayaya çarpan Alonso, durmak zorunda kaldı!

Fernando Alonso, Dakar'daki ilk günde iyi ve kontrollü bir sürüş çıkararak, 11. sırada yer almayı başarmıştı.

Alonso ikinci güne de iyi başladı ancak Dakar'daki zorluklar, sonunda İspanyol sürücüyü de buldu.

Motorsport.com'un öğrendiğine göre Alonso, Toyota Hilux'u ile bir kayaya çarpıp lastiğine ve süspansiyonuna zarar verdikten sonra tamir için yaklaşık bir saat durmak zorunda kaldı.

Alonso o noktaya kadar iyi bir ikinci etap geçiriyordu ve Toyota'nın güçlü gözüktüğü günde çarpıcı bir iş yapıyordu.

Çifte F1 dünya şampiyonunun ralliye devam etmesi bekleniyor ancak galibiyet ve podyum şansını mucizelere bırakmış oldu.