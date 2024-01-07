İkinci etaptaki kazanın ardından Carles Falcón'un durumu kritik

2024 Dakar Rallisi'nin ikinci etabında Carles Falcón motosiklet kategorisinde ciddi bir kaza geçirdi ve bir meslektaşının doktorları uyarmasının ardından sürücü derhal hastaneye nakledildi.

Açıklamada, "İspanyol Carles Falcón (135 numara), bugünkü özel etabın 448. kilometresinde yerel saatle 15:52'de bir kaza geçirdi."

"Takip eden bir yarışçı tarafından derhal uyarılan organizatörler, durumu ciddi olarak değerlendirilen yaralı sürücüye tıbbi helikopter gönderdi."

"Falcon, hava yoluyla Al Duwadimi hastanesine kaldırıldı. Tam bir rapor önümüzdeki saatlerde yayınlanacak."

Kazadan birkaç saat sonra takım, ne olduğu hakkında fazla bilgi vermedi fakat sürücünün durumunun stabil olsa da ciddi olmadığını açıkladı.

Fakat durum pek öyle görünmüyor.

Kısa bir süre sonra yarış direktörü David Castera, "Etabın sonunda düştü, tam olarak kaç kilometre olduğunu bilmiyorum, sanırım 482'ydi."

"Sonra doktor bölgeye gitti ve onu karmaşık bir durumda buldu. Nabzı yoktu ve sonra onu hayata döndürdüler."

"Şimdi nabzı atıyor, tansiyonu biraz daha iyi, hastanede ve ne yapacağımızı görmek için her şeyi test ediyoruz, orada ameliyat edebilir miyiz yoksa önce onu stabilize edip sonra orada yapılabilecek şeyleri yapmak için Riyad'a mı getirmeliyiz, buna bakıyoruz."

"Ancak şu anda elimde ne yapacağımızı ve ne yapılması gerektiğini görmemizi sağlayacak bir yol haritası yok."

"Durumu daha stabil ve önemli olan da bu."

Hayatının tehlikede olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Son bilgileri vermek için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Ne olduğunu görmek için bir tarama yapmalıyız. Efüzyonu yok gibi görünüyor, akciğerlerinde bası var ama ciddi değil, önemli olan baş seviyesine bakmak, daha fazla bir şey bulduğumuzda bunu duyuracağız."

"Başına darbe aldı, bu yüzden bir kırığı olup olmadığına bakıyoruz."