Ickx, Alonso'nun Dakar'ı kazanacağından emin

Alonso, Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi'nde Toyota Hilux 4x4'ün direksiyonuna geçti ve 13. sırada yer aldı. Ancak iki kez F1 şampiyonu rallinin çoğunda iyi bir tempo ortaya koydu ve ikinci hafta etap zaferi için yarıştı.

Çaylak yılında 2. etapta kayaya vuran Alonso, 10. etapta da takla atmasına rağmen genel olarak başarılı bir ralli geçirdi.

İspanyol sürücü, gelecekte Dakar'ı tekrar deneyebileceğini ama artık buraya dönmesi halinde zafer isteyeceği için daha fazla hazırlığa ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Le Mans 24 Saat efsanesi ve F1'de sekiz kez yarış kazanan Ickx, Alonso'nun yeteneğini gösterdiği Dakar'ı gelecekte kazanabileceğine inanıyor.

1983'te Dakar'ı kazanan Ickx, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Fernando, sahip olduğu yetenekler ve elde ettiği sonuçlar, yarıştığı yıllar, sahip olduğu itibar ve savaşçı ruhuyla Dakar için çok önemliydi."

"Belki ondan çok fazla şey bekliyoruz çünkü bu tarz yarışlar çok fazla deneyim gerektiriyor. Kendimi Dakar'a altı ayda hazırlamadım."

"Sahip olduğum tek avantaj, daha önce çok sayıda ralli yapmamdı, bu yüzden zemini nasıl okuyacağımı biliyordum. Ama öğrenecek çok şeyim vardı ve kazanmadan önce çok fazla hata yaptım. Bazen sadece şans yardımıyla bile problemlerden kaçınıyorsunuz."

"Umarım bu deneyimi tekrarlar, çünkü kazanacak yeteneğe sahip olduğuna eminim. Ama şu anda yeterli deneyimi yok."

"Herkesi dinleseniz bile, her şeyi anlamaya başlamak için sıkışıp kalmak, toz içinde yarışmak veya kayalara çarpmak gibi dramatik deneyimlere sahip olmanız gerekiyor."

"Ama yaklaşımı çok mütevazı ve olumlu şekildeydi." dedi.

Coma, Alonso'nun ilerlemesinden "gurur duyuyor"

Alonso, Lichtenburg 400, Fas Rallisi ve yardımcı pilot Marc Coma'nın üçüncü sırada bitirdiği Ula Neom Rallisi'nin ardından Dakar'a katıldı.

Coma, Dakar'da Alonso'nun yardımcı pilotuydu ve İspanyol sürücüye yardım etmekten son derece gurur duyduğunu dile getirdi.

"Tüm bu hazırlıklar işe yaradı. Ağustos ayında bulunduğumuz yerle, şu an bulunduğumuz yeri kıyaslarsak, kesinlikle etkileyici bir adım oldu."

"Gurur duyuyorum. Tüm deneyimimi, yarış anlamayı ve araziyi okuma yeteneğimi ona aktarmaya çalıştım ve o da bunu kendisine çekti."

"Fernando'nun rekabetçi olmasından, bitirmesinden ve önümüzdeki sürücülerle oldukça benzer bir hızda gitmesinden oldukça memnunum."