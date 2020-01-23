Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Son dakika

Ickx, Alonso'nun Dakar'ı kazanacağından emin

paylaşım
yorumlar
Ickx, Alonso'nun Dakar'ı kazanacağından emin
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Oca 2020 05:58

Jacky Ickx, Dakar'daki ilk denemesinin ardından Fernando Alonso'nun bu efsanevi ralliyi gelecekte kazanabileceğini düşünüyor.

Alonso, Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi'nde Toyota Hilux 4x4'ün direksiyonuna geçti ve 13. sırada yer aldı. Ancak iki kez F1 şampiyonu rallinin çoğunda iyi bir tempo ortaya koydu ve ikinci hafta etap zaferi için yarıştı.

Çaylak yılında 2. etapta kayaya vuran Alonso, 10. etapta da takla atmasına rağmen genel olarak başarılı bir ralli geçirdi.

İspanyol sürücü, gelecekte Dakar'ı tekrar deneyebileceğini ama artık buraya dönmesi halinde zafer isteyeceği için daha fazla hazırlığa ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Le Mans 24 Saat efsanesi ve F1'de sekiz kez yarış kazanan Ickx, Alonso'nun yeteneğini gösterdiği Dakar'ı gelecekte kazanabileceğine inanıyor.

1983'te Dakar'ı kazanan Ickx, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Fernando, sahip olduğu yetenekler ve elde ettiği sonuçlar, yarıştığı yıllar, sahip olduğu itibar ve savaşçı ruhuyla Dakar için çok önemliydi."

"Belki ondan çok fazla şey bekliyoruz çünkü bu tarz yarışlar çok fazla deneyim gerektiriyor. Kendimi Dakar'a altı ayda hazırlamadım."

"Sahip olduğum tek avantaj, daha önce çok sayıda ralli yapmamdı, bu yüzden zemini nasıl okuyacağımı biliyordum. Ama öğrenecek çok şeyim vardı ve kazanmadan önce çok fazla hata yaptım. Bazen sadece şans yardımıyla bile problemlerden kaçınıyorsunuz."

"Umarım bu deneyimi tekrarlar, çünkü kazanacak yeteneğe sahip olduğuna eminim. Ama şu anda yeterli deneyimi yok."

"Herkesi dinleseniz bile, her şeyi anlamaya başlamak için sıkışıp kalmak, toz içinde yarışmak veya kayalara çarpmak gibi dramatik deneyimlere sahip olmanız gerekiyor."

"Ama yaklaşımı çok mütevazı ve olumlu şekildeydi." dedi.

Coma, Alonso'nun ilerlemesinden "gurur duyuyor"

Alonso, Lichtenburg 400, Fas Rallisi ve yardımcı pilot Marc Coma'nın üçüncü sırada bitirdiği Ula Neom Rallisi'nin ardından Dakar'a katıldı.

Coma, Dakar'da Alonso'nun yardımcı pilotuydu ve İspanyol sürücüye yardım etmekten son derece gurur duyduğunu dile getirdi.

"Tüm bu hazırlıklar işe yaradı. Ağustos ayında bulunduğumuz yerle, şu an bulunduğumuz yeri kıyaslarsak, kesinlikle etkileyici bir adım oldu."

"Gurur duyuyorum. Tüm deneyimimi, yarış anlamayı ve araziyi okuma yeteneğimi ona aktarmaya çalıştım ve o da bunu kendisine çekti."

"Fernando'nun rekabetçi olmasından, bitirmesinden ve önümüzdeki sürücülerle oldukça benzer bir hızda gitmesinden oldukça memnunum."

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

Photo by: A.S.O.

Sonraki haber
Dakar’a 2021’e ikinci bir ülke ekleme üzerine konuşmalar yapılıyor

Önceki haber

Dakar’a 2021’e ikinci bir ülke ekleme üzerine konuşmalar yapılıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Editör Sergio Lillo

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

2
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın

3
World SUPERBIKE

Yamaha, Toprak'ın 2020 Superbike motosikletini tanıttı!

4
Formula 1

Drive to Survive'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı!

5
Formula 1

McLaren, 2020 için iyimser

Son Videolar

Dakar 2020: 12. gün özeti 04:46
Dakar

Dakar 2020: 12. gün özeti

Dakar Rallisi Rehberi 08:30
Dakar

Dakar Rallisi Rehberi

Dakar 2020: 7. gün özeti 07:43
Dakar

Dakar 2020: 7. gün özeti

Dakar 2020: 5. gün özeti 04:55
Dakar

Dakar 2020: 5. gün özeti

Dakar 2020: 4. gün özeti 04:16
Dakar

Dakar 2020: 4. gün özeti

Son Haberler

Ickx, Alonso'nun Dakar'ı kazanacağından emin
DAKR

Ickx, Alonso'nun Dakar'ı kazanacağından emin

Dakar’a 2021’e ikinci bir ülke ekleme üzerine konuşmalar yapılıyor
DAKR

Dakar’a 2021’e ikinci bir ülke ekleme üzerine konuşmalar yapılıyor

Rossi, gelecekte Dakar Rallisi'ne katılabilir
DAKR

Rossi, gelecekte Dakar Rallisi'ne katılabilir

Al-Attiyah: “2020 Dakar kuralları adil değildi”
DAKR

Al-Attiyah: “2020 Dakar kuralları adil değildi”

Sainz, 57 yaşında aldığı Dakar zaferinin ardından çok mutlu
DAKR

Sainz, 57 yaşında aldığı Dakar zaferinin ardından çok mutlu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.