Honda sürücüsü Schareina, bileğini kırdıktan sonra Dakar Rallisi'nden çekildi

Dakar Rallisi'nin ilk etabı, 82 km'de kaza geçiren Honda sürücüsü Joaquim Rodrigues'in yardımına tıbbi helikopterin gelmek zorunda kalmasıyla dramatik bir başlangıç yaptı.

Ayrıca genel lider ve zaferin favorilerinden biri olan Schareina günün ilerleyen saatlerinde etabın 240. km'sinde düştü.

Üçüncü sırada yer alan Valensiyalı sürücü bu sırada kolundan sakatlandı ve Honda fabrikası sürücüsünün devam etmesini zorlaştırdı.

Hero'dan Ross Branch, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması ihtimaline karşı ona yardım etmek için durdu ve kolunda bir sorun olduğu o zaman anlaşıldı. Olay yerel saatle 11.18'de meydana geldi ve Touareg Trophy'yi ilk kez kazanma şansını ortadan kaldırdı.

Daha sonra kazada sol bileğini kırdığı anlaşıldı.

İspanyol sürücü ASO'ya yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir etap geçiriyorduk, ancak 240. kilometrede arka tekerleğime bir şey çarptı."

"Oldukça yavaş bir bölümdü, tehlike yoktu ancak tozun arkasındaydım, o kadar kötü bir şekilde düştüm ki bileğimi vurdum."

Fotoğraf: Honda Racing #68 Monster Energy Honda: Tosha Schareina

Kazadan önce Schareina ralliyi Branch'ın önünde götürüyordu ve Michael Docherty de KTM Rally2 motosikletiyle ondan sonra geliyordu.

Ricky Brabec (Honda), Lorenzo Santolino (Sherco TVS) ve Kevin Benavides (KTM) gibi diğer önde gelen yarışmacılar biraz daha gerideydi, ancak Al Henakiyah'a doğru ilerlerken kayalık ve kumlu alanlarda daha fazla zaman kaybettiler.

Dakar'ın ilk gününde drama tanık olan tek kategori motosikletler değildi. Overdrive sürücüsü Lionel Baud ve bir seyircinin karıştığı kaza nedeniyle otomobil bölümü ertelenmek zorunda kaldı.

Dakar organizatörü ASO yaptığı açıklamada, 'start çizgisine yaklaşık 200 metre mesafede bir seyirci ile olay yaşandığını' ve yaralanan taraftarın 'sağlık hizmetleri tarafından müdahale edilerek en yakın hastaneye götürüldüğünü' belirtti.

Bu olay, Century sürücüsü Brian Baragwanath'ın starta zamanında gelmemesi üzerine Baud'un zamana karşı bölümü üstlenmesine yol açan, günün başlangıcından hemen önce yaşanan karışıklığı takip etti.