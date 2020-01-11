Honda, Dakar'ı kazanmak için KTM'den "daha iyi kartlara" sahip

Ricky Brabec rallinin orta noktasında Pablo Quintanilla'nın Husqvarna'sının 20 dakika 56 saniye önünde ilk sırada yer alıyor ve Honda, 1989'dan bu yana ilk Dakar zaferini almak için güçlü bir konumda yer alıyor.

2001'den bu yana 18 rallinin tamamını kazanan KTM, Toby Price'ın altıncı etapta zaman kaybetmesiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Brabec'in 30 dakika gerisinde yer alan Walkner, Honda'nın bu yıl KTM'nin Dakar'daki üstünlüğüne son vermek için iyi bir pozisyonda yer aldığını söyledi.

Walkner, “Evet, elbette o gün gelecek, bu yıl olmasa da gelecek yıl ya da iki yıl sonra gelecek."

“Arka arkaya 18 kez kazanmak zaten çılgınca, ama aynı zamanda mücadele için de ilginç. Daha önce hem Honda'nın hem de Yamaha'nın oldukça güçlü olduğunu defalarca kez gördüm. Ama sonunda kazanan yine biz olduk."

“Şu anda Honda'nın bizden çok daha iyi kartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Yine de Kevin [Benavides'in motor sorunu] ile durumun ne kadar hızlı değişebileceğini görüyorsunuz. Bitene kadar savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.

Dakar Rallisi, Pazar günü Riyad'da devam edecek ve takımlar Qiddiya'daki son noktaya ulaşmadan önce altı etap ve toplam 2.720 kilometrelik mesafe geçecekler.

Rallinin ikinci haftası için bir stratejisi olup olmadığı sorulan Walkner, “Hayır, gerçekten yok. Ben her zaman her gün en iyisini vermek için çabalıyorum çünkü sonunda hiçbir şeyi değiştiremezsiniz."

“Ayrıca ne kadar hızlı değişebileceğini de görüyoruz. Bugün Kevin motor sorunu yaşadı, Toby'nin tekerleğiyle ilgili bir sorunu vardı."

“İki gün önce neredeyse sorun yaşayıp zaman kaybedecektim. Dakar için gerçekten iyi bir strateji yapamazsınız, sadece her gün en iyisini yapmaya çalışmalısınız." yanıtını verdi.