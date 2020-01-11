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Honda, Dakar'ı kazanmak için KTM'den "daha iyi kartlara" sahip

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Honda, Dakar'ı kazanmak için KTM'den "daha iyi kartlara" sahip
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Oca 2020 13:40

Matthias Walkner, Honda'nın Dakar Rallisinin ikinci kısmı ve zafer için KTM'ye kıyasla "çok daha iyi kartlara" sahip olduğunu söyledi.

Ricky Brabec rallinin orta noktasında Pablo Quintanilla'nın Husqvarna'sının 20 dakika 56 saniye önünde ilk sırada yer alıyor ve Honda, 1989'dan bu yana ilk Dakar zaferini almak için güçlü bir konumda yer alıyor.

2001'den bu yana 18 rallinin tamamını kazanan KTM, Toby Price'ın altıncı etapta zaman kaybetmesiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Brabec'in 30 dakika gerisinde yer alan Walkner, Honda'nın bu yıl KTM'nin Dakar'daki üstünlüğüne son vermek için iyi bir pozisyonda yer aldığını söyledi.

Walkner, “Evet, elbette o gün gelecek, bu yıl olmasa da gelecek yıl ya da iki yıl sonra gelecek."

“Arka arkaya 18 kez kazanmak zaten çılgınca, ama aynı zamanda mücadele için de ilginç. Daha önce hem Honda'nın hem de Yamaha'nın oldukça güçlü olduğunu defalarca kez gördüm. Ama sonunda kazanan yine biz olduk."

“Şu anda Honda'nın bizden çok daha iyi kartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Yine de Kevin [Benavides'in motor sorunu] ile durumun ne kadar hızlı değişebileceğini görüyorsunuz. Bitene kadar savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.

Dakar Rallisi, Pazar günü Riyad'da devam edecek ve takımlar Qiddiya'daki son noktaya ulaşmadan önce altı etap ve toplam 2.720 kilometrelik mesafe geçecekler.

Rallinin ikinci haftası için bir stratejisi olup olmadığı sorulan Walkner, “Hayır, gerçekten yok. Ben her zaman her gün en iyisini vermek için çabalıyorum çünkü sonunda hiçbir şeyi değiştiremezsiniz."

“Ayrıca ne kadar hızlı değişebileceğini de görüyoruz. Bugün Kevin motor sorunu yaşadı, Toby'nin tekerleğiyle ilgili bir sorunu vardı."

“İki gün önce neredeyse sorun yaşayıp zaman kaybedecektim. Dakar için gerçekten iyi bir strateji yapamazsınız, sadece her gün en iyisini yapmaya çalışmalısınız." yanıtını verdi.

#2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner

#2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner

Photo by: Red Bull Content Pool

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Matthias Walkner
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Rachit Thukral

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Per 2 Oca
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Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
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09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
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06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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