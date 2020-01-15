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Dakar / Dakar / Son dakika

Gonçalvez’in takımı Hero, Dakar’dan çekildi

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Gonçalvez’in takımı Hero, Dakar’dan çekildi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Rachit Thukral
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Oca 2020 03:49

Hint üretici Hero, sürücüsü Paulo Gonçalvez’in yedinci etapta hayatını kaybetmesinin ardından Dakar Rallisi’nden çekildi.

Gonçalvez, Honda ile geçirdiği uzun yılların ardından 2019’un ortasında Hero’ya katılmıştı. Portekizli sürücü, 2015 Dakar Rallisi’nde Marc Coma’nın ardından ikinci olmayı da başarmıştı.

Gonçalvez, 546km’lik Riyad-Wadi Al Dawasir etabında kaza geçirmeden önce üç etapta ilk 10’a girmeyi başarmıştı. Kaza sonrasında kalbi duran sürücü, helikopterle Layla Hastanesi’ne götürülmüş ancak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olay sonrasında açıklama yapan Hero, Dakar’ın geri kalanında yer almayacağını belirtti.

Motorsport.com’a konuşan bir takım sözcüsü, “Bu üzücü, ancak hepimiz arkadaşımızın yasını tutmak için çekilmemiz gerektiğini düşündük.” dedi.

Pazartesi günkü etap, Dakar organizatörü ASO tarafından motosiklet ve quad (ATV) sınıfı için iptal edilmişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Paulo Goncalves
Takımlar Hero
Editör Sergio Lillo

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Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah sürüyor
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Çar 15 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Çar 15 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Çar 15 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Çar 15 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 15 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Çar 15 Oca
Cum 10 Oca
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Çar 15 Oca
Cmt 11 Oca
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Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
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