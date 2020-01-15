Gonçalvez’in takımı Hero, Dakar’dan çekildi
Hint üretici Hero, sürücüsü Paulo Gonçalvez’in yedinci etapta hayatını kaybetmesinin ardından Dakar Rallisi’nden çekildi.
Gonçalvez, Honda ile geçirdiği uzun yılların ardından 2019’un ortasında Hero’ya katılmıştı. Portekizli sürücü, 2015 Dakar Rallisi’nde Marc Coma’nın ardından ikinci olmayı da başarmıştı.
Gonçalvez, 546km’lik Riyad-Wadi Al Dawasir etabında kaza geçirmeden önce üç etapta ilk 10’a girmeyi başarmıştı. Kaza sonrasında kalbi duran sürücü, helikopterle Layla Hastanesi’ne götürülmüş ancak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Olay sonrasında açıklama yapan Hero, Dakar’ın geri kalanında yer almayacağını belirtti.
Motorsport.com’a konuşan bir takım sözcüsü, “Bu üzücü, ancak hepimiz arkadaşımızın yasını tutmak için çekilmemiz gerektiğini düşündük.” dedi.
Pazartesi günkü etap, Dakar organizatörü ASO tarafından motosiklet ve quad (ATV) sınıfı için iptal edilmişti.
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Dakar
|Pilotlar
|Paulo Goncalves
|Takımlar
|Hero
|Editör
|Sergio Lillo
Gonçalvez’in takımı Hero, Dakar’dan çekildi
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|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
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