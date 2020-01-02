Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları

Eliseo Salazar 1 / 21 Fotoğraf: LAT Images Formula 1'de 37 yarışa çıkan Salazar, iki kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 86.'lık oldu.

Norberto Fontana 2 / 21 Fotoğraf: LAT Images Fontana, Formula 1'de dört yarışa çıktı ve iki kez de Dakar'a katıldı ancak hiç finişi göremedi.

Paul Belmondo 3 / 21 Fotoğraf: LAT Images 27 F1 yarışına katılan Belmondo, 10 kez de Dakar'a katıldı ve buna rağmen en iyi sonucu 20.'lik oldu.

Ukyo Katayama 4 / 21 Fotoğraf: LAT Images Formula 1'de 97 yarışa çıkan Ukyo Katayama, üç kez de Dakar'a katıldı ancak en iyi sonucu 30.'luktu.

Hans Heyer 5 / 21 Fotoğraf: Alexander Trienitz Formula 1'de sadece bir yarışa çıkan Hans Heyer, Dakar'ın kamyon sınıfında ikinci olmayı başardı.

Vic Elford 6 / 21 Fotoğraf: LAT Images Vic Elford, 13 Formula 1 yarışına katıldı ve üç kez de Dakar'a katılırken hiç finiş göremedi.

Alex Caffi 7 / 21 Fotoğraf: LAT Images Formula 1'de 77 yarışa çıkan Alex Caffi, iki kez Dakar'ı denedi ancak en iyi sonucu 43.'lük oldu.

Jan Lammers 8 / 21 Fotoğraf: LAT Images Jan Lammers, kamyon sınıfında Dakar'a yedi kez katıldı ve hiç finiş göremedi.

Clay Regazzoni 9 / 21 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Clay Regazzoni, 139 Formula 1 yarışına çıktı ve beş galibiyet almayı başardı. Dakar'a 19 kez katılsa da hiçbirisinde finiş göremedi.

Eric Bernard 10 / 21 Fotoğraf: LAT Images Eric Bernard, F1'de 47 yarışa çıktı ve 15 kez de Dakar'da yarıştı. En iyi sonucu 17.'lik oldu.

Francois Migault 11 / 21 Fotoğraf: LAT Images 16 kez F1'de mücadele eden François Migault, üç kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 15.'lik oldu.

Philippe Alliot 12 / 21 Fotoğraf: Sutton Images Philippe Alliot, Formula 1'de toplamda 116 yarışa çıktı ve hiç galibiyet alamadı. Dört kez de Dakar'ı denerken, en iyi sonucu 21.'lik oldu.

Jacques Laffite 13 / 21 Fotoğraf: David Phipps Altı Formula 1 galibiyeti bulunan Jacques Laffite, üç kez Dakar'a katıldı ancak hiç finiş göremedi.

Jean-Pierre Jarier 14 / 21 Fotoğraf: LAT Images Jean Pierre Jarier 143 Formula 1 yarışına katıldı ve bir kez de Dakar'ı denedi ancak onda da finiş göremedi.

Patrick Gaillard 15 / 21 Fotoğraf: LAT Images Patrick Gaillard, dört kez Dakar'ı denemesine rağmen etapları tamamlamayı başaramadı.

Jean-Pierre Jabouille 16 / 21 Fotoğraf: LAT Images İki F1 galibiyeti bulunan Jean Pierre Jabouille, üç kez katıldığı Dakar'da hiç finiş göremedi.

Jochen Mass 17 / 21 Fotoğraf: LAT Images F1'de bir kez zafere ulaşan Jochen Mass'ın en iyi Dakar sonucu 62.'lik oldu.

Patrick Tambay 18 / 21 Fotoğraf: Sutton Images Patrick Tambay, 123 Formula 1 yarışında iki zafer almayı başardı. Dokuz kez de Dakar'a katıldı ve üçüncü olarak önemli bir başarı yakaladı.

Henri Pescarolo 19 / 21 Fotoğraf: LAT Images Henri Pescarolo 64 kez F1'de yarıştı ve 24 kez de Dakar'a katıldı. En iyi sonucu 9.'luk oldu.

Jean-Louis Schlesser 20 / 21 Fotoğraf: LAT Images Formula 1'de iki kez mücadele eden Jean-Louis Schlesser, 19 kez Dakar'a katıldı ve hem 1999 hem de 2000 yılında zafere ulaşmayı başardı.