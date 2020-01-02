Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları
Dakar Rallisi tarihi boyunca, bu prestijli ralliye katılan Formula 1 pilotlarını sizler için derledik.
Eliseo Salazar
Fotoğraf: LAT Images
Formula 1'de 37 yarışa çıkan Salazar, iki kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 86.'lık oldu.
Norberto Fontana
Fotoğraf: LAT Images
Fontana, Formula 1'de dört yarışa çıktı ve iki kez de Dakar'a katıldı ancak hiç finişi göremedi.
Paul Belmondo
Fotoğraf: LAT Images
27 F1 yarışına katılan Belmondo, 10 kez de Dakar'a katıldı ve buna rağmen en iyi sonucu 20.'lik oldu.
Ukyo Katayama
Fotoğraf: LAT Images
Formula 1'de 97 yarışa çıkan Ukyo Katayama, üç kez de Dakar'a katıldı ancak en iyi sonucu 30.'luktu.
Hans Heyer
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Formula 1'de sadece bir yarışa çıkan Hans Heyer, Dakar'ın kamyon sınıfında ikinci olmayı başardı.
Vic Elford
Fotoğraf: LAT Images
Vic Elford, 13 Formula 1 yarışına katıldı ve üç kez de Dakar'a katılırken hiç finiş göremedi.
Alex Caffi
Fotoğraf: LAT Images
Formula 1'de 77 yarışa çıkan Alex Caffi, iki kez Dakar'ı denedi ancak en iyi sonucu 43.'lük oldu.
Jan Lammers
Fotoğraf: LAT Images
Jan Lammers, kamyon sınıfında Dakar'a yedi kez katıldı ve hiç finiş göremedi.
Clay Regazzoni
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Clay Regazzoni, 139 Formula 1 yarışına çıktı ve beş galibiyet almayı başardı. Dakar'a 19 kez katılsa da hiçbirisinde finiş göremedi.
Eric Bernard
Fotoğraf: LAT Images
Eric Bernard, F1'de 47 yarışa çıktı ve 15 kez de Dakar'da yarıştı. En iyi sonucu 17.'lik oldu.
Francois Migault
Fotoğraf: LAT Images
16 kez F1'de mücadele eden François Migault, üç kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 15.'lik oldu.
Philippe Alliot
Fotoğraf: Sutton Images
Philippe Alliot, Formula 1'de toplamda 116 yarışa çıktı ve hiç galibiyet alamadı. Dört kez de Dakar'ı denerken, en iyi sonucu 21.'lik oldu.
Jacques Laffite
Fotoğraf: David Phipps
Altı Formula 1 galibiyeti bulunan Jacques Laffite, üç kez Dakar'a katıldı ancak hiç finiş göremedi.
Jean-Pierre Jarier
Fotoğraf: LAT Images
Jean Pierre Jarier 143 Formula 1 yarışına katıldı ve bir kez de Dakar'ı denedi ancak onda da finiş göremedi.
Patrick Gaillard
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Gaillard, dört kez Dakar'ı denemesine rağmen etapları tamamlamayı başaramadı.
Jean-Pierre Jabouille
Fotoğraf: LAT Images
İki F1 galibiyeti bulunan Jean Pierre Jabouille, üç kez katıldığı Dakar'da hiç finiş göremedi.
Jochen Mass
Fotoğraf: LAT Images
F1'de bir kez zafere ulaşan Jochen Mass'ın en iyi Dakar sonucu 62.'lik oldu.
Patrick Tambay
Fotoğraf: Sutton Images
Patrick Tambay, 123 Formula 1 yarışında iki zafer almayı başardı. Dokuz kez de Dakar'a katıldı ve üçüncü olarak önemli bir başarı yakaladı.
Henri Pescarolo
Fotoğraf: LAT Images
Henri Pescarolo 64 kez F1'de yarıştı ve 24 kez de Dakar'a katıldı. En iyi sonucu 9.'luk oldu.
Jean-Louis Schlesser
Fotoğraf: LAT Images
Formula 1'de iki kez mücadele eden Jean-Louis Schlesser, 19 kez Dakar'a katıldı ve hem 1999 hem de 2000 yılında zafere ulaşmayı başardı.
Jacky Ickx
Fotoğraf: David Phipps
Jacky Ickx, Formula 1 tarihinin en dikkat çeken pilotlarından birisiydi ve 122 yarışta sekiz zafer almıştı. 14 kez Dakar'a katılan Belçikalı pilot, 1983 yılında Dakar'ı kazanmayı başardı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar , Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları
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