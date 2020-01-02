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Dakar / En iyiler listesi

Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları

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Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları
Ekleyen:
, Editör
2 Oca 2020 12:09

Dakar Rallisi tarihi boyunca, bu prestijli ralliye katılan Formula 1 pilotlarını sizler için derledik.

Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'ne katılacak ve uzun bir sürenin ardından ilk kez bir Formula 1 pilotu Dakar'da mücadele etmiş olacak.
 
Biz de sizler için şimdiye kadar Dakar'da mücadele eden eski Formula 1 pilotlarını derledik.
 

 

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Eliseo Salazar

Eliseo Salazar
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Fotoğraf: LAT Images

Formula 1'de 37 yarışa çıkan Salazar, iki kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 86.'lık oldu.

Norberto Fontana

Norberto Fontana
2/21

Fotoğraf: LAT Images

Fontana, Formula 1'de dört yarışa çıktı ve iki kez de Dakar'a katıldı ancak hiç finişi göremedi.

Paul Belmondo

Paul Belmondo
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Fotoğraf: LAT Images

27 F1 yarışına katılan Belmondo, 10 kez de Dakar'a katıldı ve buna rağmen en iyi sonucu 20.'lik oldu.

Ukyo Katayama

Ukyo Katayama
4/21

Fotoğraf: LAT Images

Formula 1'de 97 yarışa çıkan Ukyo Katayama, üç kez de Dakar'a katıldı ancak en iyi sonucu 30.'luktu.

Hans Heyer

Hans Heyer
5/21

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Formula 1'de sadece bir yarışa çıkan Hans Heyer, Dakar'ın kamyon sınıfında ikinci olmayı başardı.

Vic Elford

Vic Elford
6/21

Fotoğraf: LAT Images

Vic Elford, 13 Formula 1 yarışına katıldı ve üç kez de Dakar'a katılırken hiç finiş göremedi.

Alex Caffi

Alex Caffi
7/21

Fotoğraf: LAT Images

Formula 1'de 77 yarışa çıkan Alex Caffi, iki kez Dakar'ı denedi ancak en iyi sonucu 43.'lük oldu.

Jan Lammers

Jan Lammers
8/21

Fotoğraf: LAT Images

Jan Lammers, kamyon sınıfında Dakar'a yedi kez katıldı ve hiç finiş göremedi.

Clay Regazzoni

Clay Regazzoni
9/21

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Clay Regazzoni, 139 Formula 1 yarışına çıktı ve beş galibiyet almayı başardı. Dakar'a 19 kez katılsa da hiçbirisinde finiş göremedi.

Eric Bernard

Eric Bernard
10/21

Fotoğraf: LAT Images

Eric Bernard, F1'de 47 yarışa çıktı ve 15 kez de Dakar'da yarıştı. En iyi sonucu 17.'lik oldu.

Francois Migault

Francois Migault
11/21

Fotoğraf: LAT Images

16 kez F1'de mücadele eden François Migault, üç kez Dakar'a katıldı ve en iyi sonucu 15.'lik oldu.

Philippe Alliot

Philippe Alliot
12/21

Fotoğraf: Sutton Images

Philippe Alliot, Formula 1'de toplamda 116 yarışa çıktı ve hiç galibiyet alamadı. Dört kez de Dakar'ı denerken, en iyi sonucu 21.'lik oldu.

Jacques Laffite

Jacques Laffite
13/21

Fotoğraf: David Phipps

Altı Formula 1 galibiyeti bulunan Jacques Laffite, üç kez Dakar'a katıldı ancak hiç finiş göremedi.

Jean-Pierre Jarier

Jean-Pierre Jarier
14/21

Fotoğraf: LAT Images

Jean Pierre Jarier 143 Formula 1 yarışına katıldı ve bir kez de Dakar'ı denedi ancak onda da finiş göremedi.

Patrick Gaillard

Patrick Gaillard
15/21

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Gaillard, dört kez Dakar'ı denemesine rağmen etapları tamamlamayı başaramadı.

Jean-Pierre Jabouille

Jean-Pierre Jabouille
16/21

Fotoğraf: LAT Images

İki F1 galibiyeti bulunan Jean Pierre Jabouille, üç kez katıldığı Dakar'da hiç finiş göremedi.

Jochen Mass

Jochen Mass
17/21

Fotoğraf: LAT Images

F1'de bir kez zafere ulaşan Jochen Mass'ın en iyi Dakar sonucu 62.'lik oldu.

Patrick Tambay

Patrick Tambay
18/21

Fotoğraf: Sutton Images

Patrick Tambay, 123 Formula 1 yarışında iki zafer almayı başardı. Dokuz kez de Dakar'a katıldı ve üçüncü olarak önemli bir başarı yakaladı.

Henri Pescarolo

Henri Pescarolo
19/21

Fotoğraf: LAT Images

Henri Pescarolo 64 kez F1'de yarıştı ve 24 kez de Dakar'a katıldı. En iyi sonucu 9.'luk oldu.

Jean-Louis Schlesser

Jean-Louis Schlesser
20/21

Fotoğraf: LAT Images

Formula 1'de iki kez mücadele eden Jean-Louis Schlesser, 19 kez Dakar'a katıldı ve hem 1999 hem de 2000 yılında zafere ulaşmayı başardı.

Jacky Ickx

Jacky Ickx
21/21

Fotoğraf: David Phipps

Jacky Ickx, Formula 1 tarihinin en dikkat çeken pilotlarından birisiydi ve 122 yarışta sekiz zafer almıştı. 14 kez Dakar'a katılan Belçikalı pilot, 1983 yılında Dakar'ı kazanmayı başardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar , Formula 1
Editör Kemal Şengül

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