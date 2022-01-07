Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / 2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı Sonraki / 2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor
Dakar / Dakar Haberler

Fransa bakanı, araç patlamasının ardından Dakar'ı iptal etmeyi değerlendiriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Fransa dışişleri başkanı, bu yılki etkinlik öncesinde bir aracın patlamasının ardından, ülkenin 2022 Dakar Rallisi'ni iptal etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Fransa bakanı, araç patlamasının ardından Dakar'ı iptal etmeyi değerlendiriyor

Fransız takım Sodicars Racing'e ait bir destek aracı, 30 Aralık'ta Cidde'de Donatello Otel'inin dışında patladı.

Patlama sırasında araçta altı yolcu vardı. Yolculardan beşi yara almadan kurtuldu ancak sürücü Philippe Boutron "çok ciddi bir bacak yaralanması" yaşadı.

Yaşanan olaydan sonra yerel görevliler güvenlik önlemlerini artırdı ancak endişeler devam ediyor.

Fransız dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian, Cuma günü BFM TV'nin sabah şovuna verdiği bir röportajda rallinin iptal edilme ihtimali hakkında konuştu.

Bakan, Cidde'deki araç patlamasının bir terör saldırısı olup olmadığı sorusuna, "Olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde bildirdik, organizatörlere ve Suudi yetkililere olanlar konusunda çok şeffaf olmamız gerektiğini çünkü bunun bir terör eylemi olabileceğine dair hipotezler olduğunu söyledik."

"Suudi Arabistan'da, Fransız yetkililere karşı zaten terörist eylemlerde bulunulmuştu. Vatandaşlarımızı korumak, uyarmak, önlem almak ve şeffaflık istemek bizim için önemli. Bu yüzden, ulusal terörle mücadele savcıları çağrılmıştı ve bugün de, bunun bir terör saldırısı olabileceğini araştırıyoruz."

"Bu etkinliği askıya almanın daha iyi olacağını düşündük, organizatörler böyle düşünmedi ama biz dikkatli olmak zorundayız. En azından güvenliği artırdılar. Ancak iptal edilme olasılığı hâlâ masada." dedi.

Fransız terörle mücadele ofisi, 4 Ocak'ta, Cidde'de olan olaylar için inceleme başlattığını duyurdu.

ASO da, Suudi ve Fransız yetkililerin, neler olduğunu araştırdığını söyledi.

Bunun ardından, her gün neredeyse 3.500 kişinin kaldığı kamplardaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa futbol kulübü US Orleans'ın başkanı Boutron, 2021'de aldığı en iyi 33. sıranın ardından dokuzuncu Dakar etkinliğine katılmaya hazırlanıyordu.

Boutron, son 48 saat içinde Clamart'taki (Fransa) Percy askeri hastanesine sevk edildikten sonra komadan uyandırıldı ve iki bacağındaki yaraların tedavisi için hâlâ hastanede tutuluyor.

ASO, daha önce Portekiz'den Senegal'e gidilen 2008 Dakar Rallisi'ni, etkinlikten önceki günlerde Moritanya'da dört turistin hayatını kaybettiği için güvenlik endişeleri nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

paylaşım
yorumlar
2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı
Önceki haber

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı
Sonraki haber

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor
Yorumları görüntüle
Sergio Lillo Daha fazlası
Sergio Lillo
Carlos Sainz, 5. etapta yolda kaldı Dakar
Dakar

Carlos Sainz, 5. etapta yolda kaldı

De Villiers, ikinci motosiklet kazasının ardından 5 saat cezası aldı Dakar
Dakar

De Villiers, ikinci motosiklet kazasının ardından 5 saat cezası aldı

Audi, 1. etapta yaşananların ardından Dakar yol kılavuzuyla ilgili itirazda bulunmayacak Dakar
Dakar

Audi, 1. etapta yaşananların ardından Dakar yol kılavuzuyla ilgili itirazda bulunmayacak

Son Haberler

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor
Dakar Dakar

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Sanders kazandı, Sunderland'in liderliği sürüyor

Fransa bakanı, araç patlamasının ardından Dakar'ı iptal etmeyi değerlendiriyor
Dakar Dakar

Fransa bakanı, araç patlamasının ardından Dakar'ı iptal etmeyi değerlendiriyor

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı
Dakar Dakar

2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı

Petrucci, neredeyse "tarihi" etap zaferine mâl olan deveyi "öldürmek istemiş"
Dakar Dakar

Petrucci, neredeyse "tarihi" etap zaferine mâl olan deveyi "öldürmek istemiş"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.