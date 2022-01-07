Fransa bakanı, araç patlamasının ardından Dakar'ı iptal etmeyi değerlendiriyor

Fransız takım Sodicars Racing'e ait bir destek aracı, 30 Aralık'ta Cidde'de Donatello Otel'inin dışında patladı.

Patlama sırasında araçta altı yolcu vardı. Yolculardan beşi yara almadan kurtuldu ancak sürücü Philippe Boutron "çok ciddi bir bacak yaralanması" yaşadı.

Yaşanan olaydan sonra yerel görevliler güvenlik önlemlerini artırdı ancak endişeler devam ediyor.

Fransız dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian, Cuma günü BFM TV'nin sabah şovuna verdiği bir röportajda rallinin iptal edilme ihtimali hakkında konuştu.

Bakan, Cidde'deki araç patlamasının bir terör saldırısı olup olmadığı sorusuna, "Olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde bildirdik, organizatörlere ve Suudi yetkililere olanlar konusunda çok şeffaf olmamız gerektiğini çünkü bunun bir terör eylemi olabileceğine dair hipotezler olduğunu söyledik."

"Suudi Arabistan'da, Fransız yetkililere karşı zaten terörist eylemlerde bulunulmuştu. Vatandaşlarımızı korumak, uyarmak, önlem almak ve şeffaflık istemek bizim için önemli. Bu yüzden, ulusal terörle mücadele savcıları çağrılmıştı ve bugün de, bunun bir terör saldırısı olabileceğini araştırıyoruz."

"Bu etkinliği askıya almanın daha iyi olacağını düşündük, organizatörler böyle düşünmedi ama biz dikkatli olmak zorundayız. En azından güvenliği artırdılar. Ancak iptal edilme olasılığı hâlâ masada." dedi.

Fransız terörle mücadele ofisi, 4 Ocak'ta, Cidde'de olan olaylar için inceleme başlattığını duyurdu.

ASO da, Suudi ve Fransız yetkililerin, neler olduğunu araştırdığını söyledi.

Bunun ardından, her gün neredeyse 3.500 kişinin kaldığı kamplardaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa futbol kulübü US Orleans'ın başkanı Boutron, 2021'de aldığı en iyi 33. sıranın ardından dokuzuncu Dakar etkinliğine katılmaya hazırlanıyordu.

Boutron, son 48 saat içinde Clamart'taki (Fransa) Percy askeri hastanesine sevk edildikten sonra komadan uyandırıldı ve iki bacağındaki yaraların tedavisi için hâlâ hastanede tutuluyor.

ASO, daha önce Portekiz'den Senegal'e gidilen 2008 Dakar Rallisi'ni, etkinlikten önceki günlerde Moritanya'da dört turistin hayatını kaybettiği için güvenlik endişeleri nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.