Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

M-Sport ile yakın işbirliğini sürdüren Ford, 2025'in Ocak ayında Dakar Rallisi'nde görücüye çıkacak olan Raptor T1+'ın örtüsünü kaldırdı.

Ford ayrıca Raptor T1+'ın minimum 2,010 kg ağırlığında ve 2,300 mm genişliğinde olacağını açıkladı. Araç, 350 mm'ye kadar tekerlek hareketi sunan özel jant ve lastiklere sahip olacak.

Aracın kalbinde 5.0 litrelik Coyote tabanlı bir V8 motor yer alacak ve buna kuru karterli bir yağ sistemi ile ayarlanmış egzoz eşlik edecek.

Ford Raptor T1+ Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Daha önce duyurulduğu üzere, dört kez Dakar galibi Carlos Sainz Sr, 2025'ten itibaren Ford'un fabrika takımına liderlik edecek ve Nani Roma da dört araçlık kadronun bir parçası olacak.

Kalan iki sürücünün isimleri daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

Ford, Raptor T1+'ı bir süredir özel olarak test ediyor ve şimdiden 10.000 km yol kat etti.

Araç, Ekim ayında Rallye du Maroc için Fas'a gitmeden önce 8-10 Ağustos tarihlerinde Baja Macaristan'da mücadele edecek.

İlk Dakar mücadelesi ise 4 Ocak 2025'te başlayacak.