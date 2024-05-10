Ford, 2025 Dakar Rallisi için Carlos Sainz Sr ile anlaştı

Sainz ve iki kez Dakar Rallisi galibi Nani Roma, gelecek yıl Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan prestijli Dakar Rallisi'nde Ford'u temsil edecek dört sürücüden ikisi olacak.

Böylelikle Sainz, kariyerinde dördüncü defa bir projede Ford ile çalışacak.

İlk WRC yarışına 1987 yılında Ford Sierra RS direksiyonunda çıkan Sainz, ertesi sezon birkaç ralli için fabrika takımına katıldı.

Ford'a 1996'da iki kez WRC şampiyonu olarak geri döndü ve sonraki iki sezonda üç zafer kazandı.

Daha sonra Toyota'ya katılan Sainz, Japon üreticinin 1999 sonunda seriden çekilmesiyle, 2000-02 arasında üçüncü kez Ford'a döndü.

Sainz, geride kalan yıllarda Dakar'a farklı markalarla katılmış ve son olarak Audi ile mutlu sona ulaşmıştı.

Alman üreticinin yarıştan çekilmesiyle Sainz, eski işvereni Ford'la anlaştı.

Daha önce Volkswagen, Peugeot, Mini ve Audi ile bu prestijli etkinliği kazanan Sainz, şimdi Ford'la aynı şeyi yapma hedefinde.

Sainz şöyle diyor: “Bu yeni Dakar Rallisi projesi beni çok heyecanlandırıyor! Ford ile dördüncü kez çalışmak, M-Sport'a dönmek ve çok iyi tanıdığım Malcolm'la yeniden çalışacak olmak harika."

“Ford ile olan geçmişim 1987 yılına kadar uzanıyor. Sanırım o zamanlar Malcolm'un ilk sürücüsüydüm, ilk fabrika sürücüsüydüm ve bundan gurur duyuyorum."

“Raptor'ı kullanacağım ve bu büyük mücadeleye pek çok hedefle yaklaşacağım için gerçekten heyecanlıyım. Bunlardan biri Ford'un Dakar Rallisini kazanmasına yardımcı olmak.”