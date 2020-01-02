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Dakar / Son dakika

Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak

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Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Oca 2020 14:45

Beş kez Dakar galibi Cyril Despres, 2020 Dakar Rallisi’ne Red Bull Off-Road takımıyla katılacak.

Red Bull, Aralık ayının başlarında yaptığı açıklamayla beraber Formula 1’dekine benzer bir genç sürücü programını cross-country için de başlattığını duyurmuştu.

Amerikalı genç sürücüler Blade Hildebrand, Mitch Guthrie Jr ve Seth Quintero, programa alınan ilk isimler oldular. Üç sürücü de 2020 Dakar Rallisi’nde UTV sınıfında, Overdrive’ın yeni OT3 araçlarında mücadele edecekler.

Tecrübeli Despres ise OT3 aracıyla testler gerçekleştirdi ve koç olarak programa dahil edildi. Ancak yapılan açıklamayla beraber Quintero’nun yerine Dakar’a katılacağı açıklandı.

Despres, “OT3 beni gerçekten şaşırttı. İlk olarak, aracın dengesi çok iyi. Mühendisler, 2.08 metre genişliğinde bir araca sahip olmak için kurallarla oynadılar ve bu da iyi bir denge sağladı.”

“Ve ayrıca, gerçekten güçlü ve sağlam bir şasi yapmak için bilgilerini kullandılar, ki normalde iki koltuklu buggy’lerde bu eksik olur. Bu ayrıca teknik bölümlerde sürüş yaparken ihtiyacınız olan hassasiyeti sağlıyor.”

“Motor güçlü ve kokpitin görülebilirliği harika.” şeklinde konuştu.

Despres, Dakar’ı motosiklet kategorisinde 2005-2013 arasında KTM’le beraber beş kez kazanmıştı ve mücadeleyi beş kez kazanan bir başka isim olan Marc Coma ile ünlü bir rekabete de sahip olmuştu.

45 yaşındaki Fransız, daha sonra Peugeot fabrika takımının araç sınıfına geçiş yaptı ve 2017’de üçüncü oldu. Sonraki sene ise Peugeot, cross-country programını sonlandırdı.

2019’da ralliye X-raid Mini JCW Buggy ile katılan Despres, mücadeleyi beşinci tamamladı ancak markanın kadrosunu küçültme kararı sonrasında boşta kalmıştı.

2020 Dakar Rallisi’nde Despres’in yardımcı pilotluğunu Mike Horn yapacak.

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Seri Dakar
Pilotlar Cyril Despres
Editör Sergio Lillo

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