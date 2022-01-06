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Dakar / Dakar Haberler

De Villiers, ikinci motosiklet kazasının ardından 5 saat cezası aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Giniel de Villiers, bir motosiklet sürücüsüyle yaptığı kazanın ardından 5 saat zaman cezası aldı ve galibiyet mücadelesinden kopmuş oldu.

De Villiers, ikinci motosiklet kazasının ardından 5 saat cezası aldı

Toyota Gazoo Racing sürücüsü, 2022 Dakar Rallisi'nde arka arkaya iki etapta, iki motosiklet sürücüsüyle kazaya karıştı.

FIA, pazartesi günü başlangıçta kum tepesine çıkarken Cesar Zumaran'a çarpan ve ona yardım etmek için durmayan De Villiers'a beş dakikalık bir ceza vermişti. Fakat ikinci ceza çok daha ağır oldu.

Faslı sürücü Mohamedsaid Aoulad Ali, bir kum tepesinden inişte kaza yaptı ve motosikletinden düştü. Bir süre sonra arkasına gelen De Villiers, olayı görmesine rağmen devam etti ve Faslı sürücüye çarpmasa da, KTM motosikletinin üzerinden geçti.

Bu olayın artından motosiklet kullanılamaz hale geldi ve ralli Faslı sürücü için bitmiş oldu.

Olayda kasıt olmadığına dikkat çeken Güney Afrikalı sürücü, yaşanan olaydan ötürü yaşadığı üzüntülü olduğunu ve motosikleti onarma maliyetini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.

Sonuç olarak De Villiers ve Faslı sürücü, parçalanan motosikletin yenilenmesi ve 2023 Dakar kayıt masraflarının ödenmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Buna rağmen FIA komiserleri, De Villiers'in güvensiz şekilde sürüş yaptığını belirledi ve kendisine 5 saatlik bir süre cezası verdi.

Böylelikle De Villiers'ın 49 dakika geride dördüncü götürdüğü ralliyle ilgili galibiyet ya da podyum umutları tükenmiş oldu.

#207 Toyota Gazoo Racing Toyota: Giniel De Villiers, Dennis Murphy

#207 Toyota Gazoo Racing Toyota: Giniel De Villiers, Dennis Murphy

Photo by: Red Bull Content Pool

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