Dakar'ın final etabı 166 kilometreye düşürüldü
Dakar Rallisi'nin cuma günkü son etabı, planlanan güzergahtaki boru hattı inşası nedeniyle kısaltılacak.
Harad yakınlarında yeni bir gaz boru hattı için inşa çalışmaları yapılıyor ve bundan ötürü de etabın kısaltılmasına yönelik karar alındı.
Başlangıçta etkinliğin tamamlanmasından önce 374 kilometrelik son bir etap yapılması planlanmıştı ancak bu sebepten ötürü 166 kilometreye düşürüldü.
Dakar direktörü David Castera, önemli değişikliğe rağmen, son etabın nihai sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyor.
Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Etabın ilk bölümünü değiştirdik, ancak geri kalan kısmı muhtemelen şimdiye kadar navigasyon anlamında en karmaşığı. Kaybolacaklarına eminim. Kolayca 5-10 dakika kaybedebilirler. Yarın çok şey olabilir." dedi.
Mini'den Carlos Sainz, araç sınıfında Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 10 dakika önünde ilk sırada yer alırken, motosiklet sınıfında Honda sürücüsü Ricky Brabec'in Pablo Quintanilla (Husqvarna) karşısında 13 dakikalık bir üstünlüğü bulunuyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Editör
|Sergio Lillo
Dakar'ın final etabı 166 kilometreye düşürüldü
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
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|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
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|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
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|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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19:00
06:00
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