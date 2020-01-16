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Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar'ın final etabı 166 kilometreye düşürüldü

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Dakar'ın final etabı 166 kilometreye düşürüldü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Oca 2020 16:29

Dakar Rallisi'nin cuma günkü son etabı, planlanan güzergahtaki boru hattı inşası nedeniyle kısaltılacak.

Harad yakınlarında yeni bir gaz boru hattı için inşa çalışmaları yapılıyor ve bundan ötürü de etabın kısaltılmasına yönelik karar alındı.

Başlangıçta etkinliğin tamamlanmasından önce 374 kilometrelik son bir etap yapılması planlanmıştı ancak bu sebepten ötürü 166 kilometreye düşürüldü.

Dakar direktörü David Castera, önemli değişikliğe rağmen, son etabın nihai sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Etabın ilk bölümünü değiştirdik, ancak geri kalan kısmı muhtemelen şimdiye kadar navigasyon anlamında en karmaşığı. Kaybolacaklarına eminim. Kolayca 5-10 dakika kaybedebilirler. Yarın çok şey olabilir." dedi.

Mini'den Carlos Sainz, araç sınıfında Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 10 dakika önünde ilk sırada yer alırken, motosiklet sınıfında Honda sürücüsü Ricky Brabec'in  Pablo Quintanilla (Husqvarna) karşısında 13 dakikalık bir üstünlüğü bulunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Sergio Lillo

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya Başlangıç:
09 Saat
:
48 Dakika
:
02 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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