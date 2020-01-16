Dakar'ın final etabı 166 kilometreye düşürüldü

Harad yakınlarında yeni bir gaz boru hattı için inşa çalışmaları yapılıyor ve bundan ötürü de etabın kısaltılmasına yönelik karar alındı.

Başlangıçta etkinliğin tamamlanmasından önce 374 kilometrelik son bir etap yapılması planlanmıştı ancak bu sebepten ötürü 166 kilometreye düşürüldü.

Dakar direktörü David Castera, önemli değişikliğe rağmen, son etabın nihai sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Etabın ilk bölümünü değiştirdik, ancak geri kalan kısmı muhtemelen şimdiye kadar navigasyon anlamında en karmaşığı. Kaybolacaklarına eminim. Kolayca 5-10 dakika kaybedebilirler. Yarın çok şey olabilir." dedi.

Mini'den Carlos Sainz, araç sınıfında Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 10 dakika önünde ilk sırada yer alırken, motosiklet sınıfında Honda sürücüsü Ricky Brabec'in Pablo Quintanilla (Husqvarna) karşısında 13 dakikalık bir üstünlüğü bulunuyor.