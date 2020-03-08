Dakar'ın ana kategorisi, sadece 4x4 araçlardan oluşacak

2017'de rallinin kuralları hakkında yapılan toplantıda dört çeker araçların ana kategoride yarışma fikri ortaya atılmıştı ancak FIA ve diğer gruplar, kararı erteleme üzerine anlaşmaya varmıştı.

Cuma günü gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında yapılan açıklamada ASO yetkilileri, iki çeker araçların 2023'te yapılacak Dakar Rallisi'nden itibaren ana klasmanında yarışamayacağını açıkladılar.

Açıklamada şunlar söylendi: "Gelecekteki cross country rallilerinde uygulanacak olan araç piramidi kabul edildi. 2022'nin sonuna kadar ilk kategoride bulunan 4x4 ve 4x2 araçlarının performans dengesi uygulanmaya devam edecek. 2023 itibariyle ise 4x4 araçlar disiplinin ana kategorisini oluşturacaklar.

"2021 itibariyle çevreye duyarlı teknolojilere sahip araçların serilere katılımına izin veren madde de konseyde kabul edildi. Böylece cross country serileri bu tür teknolojilerin gelişimine yardımcı olma şansı yakalayacak."

Açıklamada FIA'nın "öncelikli sürücüler" listesindeki sürücülerin, 2023 itibariyle ana cross country rallilerinde 4x2 araçlar ile yarışmasına izin verilmeyecek. Bu kuralın gelmesiyle beraber pek çok sürücünün 4x2 araç serisine katılma hakkı bulunmuyor olacak.

FIA'nın Öncelikli Sürücüler listesi, bu listeye giren pek çok sürücünün FIA'nın sistemine kaydolup farklı serilerde yarışmasına yardımcı oluyor. Bu listede iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, eski F1 sürücüsü Nico Hulkenberg, TAG Heuer Porsche FE sürücüsü Andre Lotterer gibi isimler yer alıyor.

Alınan bu kararın en büyük sebebi olarak 4x2 araçlarının, 4x4 araçlarına karşı teknik konularda avantajlarının olması ile beraber iki çeker araçların kategoriye daha çok marka getiriyor olması gösterildi.

Alınan bu karar, Toyota'nın iki çekerli Mini için yaptığı eleştiriler sonrasında geldi. Mini, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan Dakar Rallisi'ni Carlos Sainz ile kazanmıştı.

Mini, an itibariyle kullandığı buggy aracı ile Dakar Rallisi'nin bir sonraki 2 senesinde ana kategoride yarış galibiyetini kovalayabilecek. Ancak takım, ana kategoride kalmak istiyorsa 2023 itibariyle dört çekerli bir araca geçmek zorunda kalacak.

İngiliz markanın ürettiği JCW Rally 4x4'ler, son birkaç Dakar Rallisi'nde yarıştı. Orlando Terranova, bu araçlardan birini kullanarak son Dakar Rallisi'ni genel klasmanda 6.sırada tamamlamıştı.

Pek çok kaynağa göre 4x4 araçların teknik kurallarının değişmemesi bekleniyor. Üreticiler petrol veya dizel motorla yarışma seçeneğine sahip olacaklar.

Dakar'ın son birkaç yılında 4x2 türü araçların dominasyonunu izledik. Dakar'da son beş senenin dördünde buggy tipi araçlar galibiyete ulaştı.

Mini'den önce Peugeot, 2008/3008 DKR modelleri ile Dakar'ı üç sene üst üste kazanırken, 2019 senesinde Toyota'nın Hilux modeli galibiyete ulaştı. Hilux'un aldığı bu galibiyet 2016'dan beri ilk 4x4 zaferiydi.