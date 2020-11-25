Dakar'ın 2021 Suudi Arabistan rotası detayları yayınlandı

COVID-19 pandemisinin yarattığı belirsizliğin ardından 43. Dakar Rallisi ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Ralli, 3 Ocak'ta Cidde'den başlayacak ve başkent Riyad'dan geçtikten sonra 15 Ocak'ta yeniden Cidde'de sonlanacak.

Açılış etabı 2 Ocak'ta yapılacak ve ilk etap öncesinde dizilişi belirleyecek olan 11 km geride bırakılacak, 9 Ocak'ta ise Ha'il'de bir dinlenme günü olacak.

Katılımcılar toplamda 7.646 kilometreyi geride bırakacaklar, bunların 4.767'si ise zaman kaydında olacak, bu da 2020 yarışına göre büyük bir kısaltma.

Sınıfların tamamında 295 araç yarışa katılacak, bu da geçen seneki 342'ye göre büyük bir düşüş ve 280 aracın katıldığı 1997 Dakar'ından beri en düşük katılımcı sayısı. Toplam 501 katılımcının içerisinde 16 kadın sürücü bulunmakta, bu da geçen senekine göre 3 kişi daha fazla. Fransa, İspanya ve Çek Cumhuriyeti rallide en çok temsil edilen üç ülke olacak.

Motorsport.com'a konuşan Dakar direktörü David Castera şunları söyledi: "Tüm rotaları değiştirdik, bu rotanın %80-90'ı tamamen yeni ve bu da Suudi Arabistan'ın yeni bölgeler ve yerler sağlaması nedeniyle gerçekleşti, burada etap tekrarı yapmadan tam beş Dakar düzenlenebilir."

"Geçen senekine göre oldukça farklı bir rotaya sahibiz. İlk fikirlerimizden biri iki hafta arasında daha çok denge olmasıydı. Buna ek olarak bu sene sonuna kadar sportif ilgi üzerine çalıştık."

"Bu Dakar'ın en zorlu etabı 11. etap olacak, bu da sevdiğimiz bir şey değil. İlk hafta da iki veya üç tane zorlu etap olurdu, ancak sonrasında daha kolay olurdu, daha kısa, böylece dinlenme gününden önce biraz nefeslenme şansı olurdu."

"Etaplar arasında büyük ritim değişiklikleri olacak. Geçen senekine göre 300 kilometre daha kısa bir etaba sahibiz, ancak tam gaz geçilmesi ve oldukça teknik olmaları konusunda aynı şartlara sahip değiller, ki bu sefer bu duruma sahip olacağız."

"Eminim ki bu seneki Dakar, geçen senekine göre daha zor olacak ve ikinci ve üçüncü etaplarda direkt olarak açık çölde kum tepelerine doğru ilerleyeceğiz."

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de Dakar'da "Maraton" etabı olacak, bu etapta katılımcılar yedinci ve sekizinci etabı (10/11 Ocak) takım yardımı olmadan geçecekler.

Rallinin en uzun etabı ise Ad-Dawasir Vadisi ve Riyad arasında koşulacak olan dördüncü etap olacak (toplam 813 km, sadece 337'si zamanlanacak), rallinin en çok kilometre kat edilecek olan özel etabı ise Al-Ula ve Yanbu arasında geçilecek olan, sondan bir önceki etap olacak.

2021 rallisi için alınan özel önlemler

Suudi Arabistan'a gelmeden önce yapılacak olan ve içerisinde pek çok PCR testini barındıran sert bir COVID-19 protokolünün ardından katılımcılar, Suudi Arabistan'a geldikten sonra 2 gün boyunca karantinada olacaklar ve kamp yerinde sosyal mesafe kurallarına uyacaklar. Bunun yanında Dakar'da yeni sportif kurallar da uygulanacak.

Bunlardan en önemlisi ise araç, tır ve SSV'de yarışan Elit kategorideki sürücüler için(tablet formundaki) elektronik yol kitabı. Buna ek olarak, kimsenin rekabetçi avantaja sahip olmadığından emin olmak için, yol kitapçığı araç, tır ve SSV'lere etap başlamadan 10 dakika önce, motosikletlere ise etap başlamadan 20 dakika önce verilecek.

Dakar aynı zamanda, 2020 rallisinde motosiklet sürücüleri Paulo Gonçalves ve Edwin Straver'ın ölümünün ardından, geçtiğimiz Mart ayından itibaren FIM ve üreticiler ile motosikletlerin güvenliği üzerine çalışmakta. Bu sebeple motosiklet ve quad kategorilerinde yarışan tüm katılımcılar zorunlu bir airbag yeleği giyecek ve hızları azaltmak için pek çok önlem alınacak.

Yeni kurulan ve 2000 yılı öncesinde üretilen araçların yarışacağı "Dakar Klasik" kategorisi ise 26 katılımcısı ile yarışacak ve ana yarışa göre daha kısa bir rota izleyecek olsa da, içerisinde "Maraton" etabının da bulunduğu 12 etapta mücadele edecek.