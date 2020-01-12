Dakar'da yedinci etabın galibi Gonçalves'e yardım eden Benavides oldu
Kevin Benavides, Portekiz sürücü Paulo Goncalves'e yardım etmek için durmasının ardından Dakar Rallisi'nin yedinci etabının galibi oldu.
Honda sürücüsü Benavides, Gonçalves'in 276. kilometredeki kazasına kadar Riyah-Wadi Al Dawasir etabına liderlik ediyordu.
40 yaşındaki Gonçalves kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve daha sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.
Gonçalves kaza yapınca Banvides, Toby Price ve Stefan Svitoki gibi pek çok sürücü durarak Portekizli sürücüye yardıma koştu.
Bundan ötürü de vakit kaybettiler.
Ralli organizatörleri etap sonrası aldığı kararla duran sürücülerin tamamına ek süre verdi.
Normalde etabı Joan Barreda kazanmıştı ancak Benavides, yapılan düzeltmelerin ardından 1 dakika 23 saniye farkla etabı kazanan isim oldu.
Arjantinli sürücü, Barreda'nın önünde etabı kazanan isim olurken, KTM sürücüsü Mathias Walkner üçüncü sırada yer aldı.
Luciano Benavides dördüncü sırada yer alırken, Ricky Brabec beşinci oldu. Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlamış oldu.
Bu sonuçların ardından Brabec genel klasmanda Pablo Quintanilla'nin 24 dakika 48 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Toby Price 28 dakika 44 saniye geride dördüncülüğe yükselirken, önünde Jose Ignacio Cornejo yer alıyor.
Öte yandan Dakar Rallisi organizatörleri, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.
7. etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):
|Poz.
|Sürücüler
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|28h25m01s
|2
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|24m48s
|3
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|27m01s
|4
|Toby Price
|KTM
|28m44s
|5
|Joan Barreda
|Honda
|29m29s
|6
|
Matthias Walkner
|KTM
|33m04s
|7
|
Luciano Benavides
|KTM
|38m58s
|8
|
Skyler Howes
|Husqvarna
|1h15m02s
|9
|Franco Caimi
|Yamaha
|1h15m31s
|10
|Stefan Svitko
|KTM
|1h19m41s
Çeviri: İnci Beğen
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|Pilotlar
|Kevin Benavides
|Takımlar
|Monster Energy Honda Team
|Editör
|Jamie Klein
Dakar'da yedinci etabın galibi Gonçalves'e yardım eden Benavides oldu
Yarış merkezi
|Seans
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
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|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
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