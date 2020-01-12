Dakar
Dakar
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Dakar
Dakar
05 Oca
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17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir:
08 Saat
:
46 Dakika
:
55 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar'da yedinci etabın galibi Gonçalves'e yardım eden Benavides oldu

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Dakar'da yedinci etabın galibi Gonçalves'e yardım eden Benavides oldu
Ekleyen:
12 Oca 2020 17:18

Kevin Benavides, Portekiz sürücü Paulo Goncalves'e yardım etmek için durmasının ardından Dakar Rallisi'nin yedinci etabının galibi oldu.

Honda sürücüsü Benavides, Gonçalves'in 276. kilometredeki kazasına kadar Riyah-Wadi Al Dawasir etabına liderlik ediyordu.

40 yaşındaki Gonçalves kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve daha sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gonçalves kaza yapınca Banvides, Toby Price ve Stefan Svitoki gibi pek çok sürücü durarak Portekizli sürücüye yardıma koştu.

Bundan ötürü de vakit kaybettiler.

Ralli organizatörleri etap sonrası aldığı kararla duran sürücülerin tamamına ek süre verdi.

Normalde etabı Joan Barreda kazanmıştı ancak Benavides, yapılan düzeltmelerin ardından 1 dakika 23 saniye farkla etabı kazanan isim oldu.

Arjantinli sürücü, Barreda'nın önünde etabı kazanan isim olurken, KTM sürücüsü Mathias Walkner üçüncü sırada yer aldı.

Luciano Benavides dördüncü sırada yer alırken, Ricky Brabec beşinci oldu. Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlamış oldu.

Bu sonuçların ardından Brabec genel klasmanda Pablo Quintanilla'nin 24 dakika 48 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Toby Price 28 dakika 44 saniye geride dördüncülüğe yükselirken, önünde Jose Ignacio Cornejo yer alıyor.

Öte yandan Dakar Rallisi organizatörleri, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.

7. etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):

Poz. Sürücüler Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 28h25m01s
2

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 24m48s
3

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 27m01s
4 Australia Toby Price KTM 28m44s
5 Spain Joan Barreda Honda 29m29s
6

Austria Matthias Walkner

 KTM 33m04s
7

Argentina Luciano Benavides

 KTM 38m58s
8

United States Skyler Howes

 Husqvarna 1h15m02s
9 Argentina Franco Caimi Yamaha 1h15m31s
10 Slovakia Stefan Svitko KTM 1h19m41s

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Pilotlar Kevin Benavides
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir Başlangıç:
08 Saat
:
46 Dakika
:
55 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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