Dakar'da yedinci etabın galibi Gonçalves'e yardım eden Benavides oldu

Honda sürücüsü Benavides, Gonçalves'in 276. kilometredeki kazasına kadar Riyah-Wadi Al Dawasir etabına liderlik ediyordu.

40 yaşındaki Gonçalves kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve daha sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gonçalves kaza yapınca Banvides, Toby Price ve Stefan Svitoki gibi pek çok sürücü durarak Portekizli sürücüye yardıma koştu.

Bundan ötürü de vakit kaybettiler.

Ralli organizatörleri etap sonrası aldığı kararla duran sürücülerin tamamına ek süre verdi.

Normalde etabı Joan Barreda kazanmıştı ancak Benavides, yapılan düzeltmelerin ardından 1 dakika 23 saniye farkla etabı kazanan isim oldu.

Arjantinli sürücü, Barreda'nın önünde etabı kazanan isim olurken, KTM sürücüsü Mathias Walkner üçüncü sırada yer aldı.

Luciano Benavides dördüncü sırada yer alırken, Ricky Brabec beşinci oldu. Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlamış oldu.

Bu sonuçların ardından Brabec genel klasmanda Pablo Quintanilla'nin 24 dakika 48 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Toby Price 28 dakika 44 saniye geride dördüncülüğe yükselirken, önünde Jose Ignacio Cornejo yer alıyor.

Öte yandan Dakar Rallisi organizatörleri, sekizinci etabın motosiklet sınıfı için iptal edildiğini duyurdu.

7. etap sonrası klasman (Motosiklet, top 10):