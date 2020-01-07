Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti
Dakar Rallisi'nde üçüncü etap sonuçlar, GPS sistemindeki teknik sorun nedeniyle değiştirildi ve KTM sürücüleri Matthias Walkner ile Toby Price, bu karardan en çok faydalanan isimler oldular.
Yapılan açıklamaya göre etabın son 38 kilometresi geçerli sayılması ve bu da etabın 389. kilometrede, yani 53 numaralı kontrol noktasında sona erdiği anlamına geliyor.
Price ve Xavier de Soultrait gibi sürücüler, etabın sonunda kaybolmuşlardı ve bu da onlara önemli miktarda vakit getirdi.
Price'ın da açıkladığı üzere bu sorun, kontrol noktasını yanlış şekilde konumlandıran bir GPS'ten kaynaklanıyordu.
Ricky Brabec, değişen sonuçlara rağmen etabı kazanan isim olmaya devam etti ancak 9 dakika 39 saniyelik fark 5 dakika 56 saniyeye kadar indi.
Genel klasmanda Brabec, Kevin Benavides'in 4 dakika 43 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Walkner üçüncü, Barreda dördüncü ve Canejo beşinci sırada yer alıyor.
Revize edilmiş sonuçlar (top 10):
|Poz.
|Sürücüler
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|10h39m04s
|2
|
Kevin Benavides
|Honda
|4m43s
|3
|
Matthias Walkner
|KTM
|6m02s
|4
|
Joan Barreda
|Honda
|11m02s
|5
|Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|11m19s
|6
|
Toby Price
|KTM
|11m58s
|7
|
Luciano Benavides
|KTM
|14m20s
|8
|
Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|15m40s
|9
|Sam Sunderland
|KTM
|17m10s
|10
|Xavier de Soultrait
|Yamaha
|19m55s
Çeviri: İnci Beğen
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 3: Neom - Neom
|Pilotlar
|Matthias Walkner , Ricky Brabec , Toby Price
|Editör
|David Gruz
Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti
Yarış merkezi
|Seans
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|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
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Çar 15 Oca
Per 16 Oca
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22:00
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|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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