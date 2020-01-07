Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti

Yapılan açıklamaya göre etabın son 38 kilometresi geçerli sayılması ve bu da etabın 389. kilometrede, yani 53 numaralı kontrol noktasında sona erdiği anlamına geliyor.

Price ve Xavier de Soultrait gibi sürücüler, etabın sonunda kaybolmuşlardı ve bu da onlara önemli miktarda vakit getirdi.

Price'ın da açıkladığı üzere bu sorun, kontrol noktasını yanlış şekilde konumlandıran bir GPS'ten kaynaklanıyordu.

Ricky Brabec, değişen sonuçlara rağmen etabı kazanan isim olmaya devam etti ancak 9 dakika 39 saniyelik fark 5 dakika 56 saniyeye kadar indi.

Genel klasmanda Brabec, Kevin Benavides'in 4 dakika 43 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Walkner üçüncü, Barreda dördüncü ve Canejo beşinci sırada yer alıyor.

Revize edilmiş sonuçlar (top 10):

Poz. Sürücüler Motosiklet Zaman/Fark 1 Ricky Brabec Honda 10h39m04s 2 Kevin Benavides Honda 4m43s 3 Matthias Walkner KTM 6m02s 4 Joan Barreda Honda 11m02s 5 Jose Ignacio Cornejo Honda 11m19s 6 Toby Price KTM 11m58s 7 Luciano Benavides KTM 14m20s 8 Pablo Quintanilla Husqvarna 15m40s 9 Sam Sunderland KTM 17m10s 10 Xavier de Soultrait Yamaha 19m55s

Çeviri: İnci Beğen