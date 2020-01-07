Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula:
07 Saat
:
36 Dakika
:
20 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti

paylaşım
yorumlar
Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti
Ekleyen:
7 Oca 2020 19:07

Dakar Rallisi'nde üçüncü etap sonuçlar, GPS sistemindeki teknik sorun nedeniyle değiştirildi ve KTM sürücüleri Matthias Walkner ile Toby Price, bu karardan en çok faydalanan isimler oldular.

Yapılan açıklamaya göre etabın son 38 kilometresi geçerli sayılması ve bu da etabın 389. kilometrede, yani 53 numaralı kontrol noktasında sona erdiği anlamına geliyor.

Price ve Xavier de Soultrait gibi sürücüler, etabın sonunda kaybolmuşlardı ve bu da onlara önemli miktarda vakit getirdi.

Price'ın da açıkladığı üzere bu sorun, kontrol noktasını yanlış şekilde konumlandıran bir GPS'ten kaynaklanıyordu.

Ricky Brabec, değişen sonuçlara rağmen etabı kazanan isim olmaya devam etti ancak 9 dakika 39 saniyelik fark 5 dakika 56 saniyeye kadar indi.

Genel klasmanda Brabec, Kevin Benavides'in 4 dakika 43 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Walkner üçüncü, Barreda dördüncü ve Canejo beşinci sırada yer alıyor.

Revize edilmiş sonuçlar (top 10):

Poz. Sürücüler Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 10h39m04s
2

Argentina Kevin Benavides

 Honda 4m43s
3

Austria Matthias Walkner

 KTM 6m02s
4

Spain Joan Barreda

 Honda 11m02s
5 Chile Jose Ignacio Cornejo Honda 11m19s
6

Australia Toby Price

 KTM 11m58s
7

Argentina Luciano Benavides

 KTM 14m20s
8

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna 15m40s
9 United Kingdom Sam Sunderland KTM 17m10s
10 France Xavier de Soultrait Yamaha 19m55s

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Alonso etap zaferi istiyor

Önceki haber

Alonso etap zaferi istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 3: Neom - Neom
Pilotlar Matthias Walkner , Ricky Brabec , Toby Price
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula Başlangıç:
07 Saat
:
36 Dakika
:
20 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!

2
Formula 1

Vasseur sadece şampiyonlarda bulunan Leclerc özelliğini açıkladı

2s
3
Formula 1

Williams, Sofina ile anlaştı

4
Dakar

Alonso etap zaferi istiyor

2s
5
Formula 1

Video: Verstappen, 2024'e kadar Red Bull'da - 7 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

1s

Son Videolar

Dakar 2020: 3. gün özeti 05:05
Dakar
1s

Dakar 2020: 3. gün özeti

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri 03:23
Dakar

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri

2020 Dakar Rallisi: Alonso'nun yaşadığı olay 01:23
Dakar

2020 Dakar Rallisi: Alonso'nun yaşadığı olay

Dakar 2020: 2. gün özeti 05:12
Dakar

Dakar 2020: 2. gün özeti

Dakar 2020: 1. gün özeti 04:18
Dakar

Dakar 2020: 1. gün özeti

Son Haberler

Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti
DAKR

Dakar'da motosiklet sınıfındaki sonuçlar değişti

Alonso etap zaferi istiyor
DAKR

Alonso etap zaferi istiyor

Coma: "Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk"
DAKR

Coma: "Alonso’nun Dakar macerası bitti diye çok korktuk"

Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi
DAKR

Dakar 2020, 3. etap: Sainz liderliğe yükseldi

Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider
DAKR

Dakar 2020, 3. etap: KTM için zorlu geçen günde Brabec lider

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.