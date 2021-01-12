Dakar'da kaza yapan Price hastaneye götürüldü

Genel klasmanda ikinci sırada yer alan Avustralyalı sürücü, Salı günkü dokuzuncu etabın 155. kilometresinde düştü.

Dakar yetkililerine göre Price, kazada başından, sağ bileğinden ve sol omzundan yaralandı. İlk müdahalelerin ardından Tebük'teki bir hastaneye götürüldü.

Şu anda sakatlığının ciddiyeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak organizatörler, olay yerinde yapılan tedavi esnasında Avustralyalı sürücünün bilincinin yerinde olduğunu doğruladılar.

Price, şimdiye kadar Dakar Rallisi'nin yıldızlarından biriydi ve genel klasmanda Jose Ignacio Cornejo'nun ardında ikinci sıradaydı.

Kazadan önceki son bölümde de üçüncü sırada yer alıyordu.

Ricky Brabec, Price'a yardım etmek amacıyla durdu ve 15 dakika kaybetti. KTM sürücüsü Sam Sunderland de aynı nedenden ötürü 14 dakika kaybetti.

Her iki ismin kaybettiği süre, muhtemelen organizatörler tarafından etap sonrasında geri verilecek.