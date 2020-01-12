Dakar'da kaza yapan Gonçalves hayatını kaybetti

Dakar'da altıncı etap sonrası cumartesi günü bir günlük mola verilmişti ve heyecan bugünkü yedinci etapla devam etmişti.

Ancak 40 yaşındaki Paulo Gonçalves, Al Dawasir etabında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

2019'un başında Honda ile ortaklığını sonlandıran ve Hintli üretici Hero'ya geçiş yapan 40 yaşındaki Portekizli sürücü, pazar günü büyük bir kaza yaptı.

Kumlarla dolu olan etabın 276. kilometresinde yerel saatle 10:08'de büyük bir kaza yapan Portekiz pilot, kalbi durmuş ve bilinci kapalı şekilde bulundu. Sonrasında tıbbi helikopterle hastaneye götürüldü.

Tıbbi ekip başlangıçta onu hayata döndürmek için çaba gösterdi ve sonrasında helikopterle Layla Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi. Fakat tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gonçalves, ilk kez 2006 yılında bu ralliye katılmıştı ve dört kez ilk 10'da yer almasının ardından 13. kez Dakar'a katılıyordu. En iyi sonucu, 2015 yılında Marc Coma'nın arkasında aldığı ikincilikti.

Portekizli sürücü karmaşık bir başlangıç ve ilk günlerde yaşadığı mekanik sorunların ardından genel klasmanda 46. sıradaydı.

2015 yılında hayatını kaybeden Polonyalı çaylak sürücü Michal Hernik, Dakar'da hayatını kaybeden son sürücüydü.