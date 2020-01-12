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Dakar / Son dakika

Dakar'da kaza yapan Gonçalves hayatını kaybetti

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Dakar'da kaza yapan Gonçalves hayatını kaybetti
Ekleyen:
, Editör
12 Oca 2020 09:46

Dakar'ın motosiklet sınıfında mücadele eden Paulo Gonçalves, yedinci etapta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Dakar'da altıncı etap sonrası cumartesi günü bir günlük mola verilmişti ve heyecan bugünkü yedinci etapla devam etmişti.

Ancak 40 yaşındaki Paulo Gonçalves, Al Dawasir etabında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

2019'un başında Honda ile ortaklığını sonlandıran ve Hintli üretici Hero'ya geçiş yapan 40 yaşındaki Portekizli sürücü, pazar günü büyük bir kaza yaptı.

Kumlarla dolu olan etabın 276. kilometresinde yerel saatle 10:08'de büyük bir kaza yapan Portekiz pilot, kalbi durmuş ve bilinci kapalı şekilde bulundu. Sonrasında tıbbi helikopterle hastaneye götürüldü.

Tıbbi ekip başlangıçta onu hayata döndürmek için çaba gösterdi ve sonrasında helikopterle Layla Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi. Fakat tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gonçalves, ilk kez 2006 yılında bu ralliye katılmıştı ve dört kez ilk 10'da yer almasının ardından 13. kez Dakar'a katılıyordu. En iyi sonucu, 2015 yılında Marc Coma'nın arkasında aldığı ikincilikti.

Portekizli sürücü karmaşık bir başlangıç ve ilk günlerde yaşadığı mekanik sorunların ardından genel klasmanda 46. sıradaydı.

2015 yılında hayatını kaybeden Polonyalı çaylak sürücü Michal Hernik, Dakar'da hayatını kaybeden son sürücüydü.

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#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
1/9

Fotoğraf: Motul

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
2/9

Fotoğraf: Motul

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
3/9

Fotoğraf: Motul

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
4/9

Fotoğraf: Motul

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
5/9

Fotoğraf: A.S.O.

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
6/9

Fotoğraf: Motul

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
7/9

Fotoğraf: A.S.O.

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves, #7 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves, #7 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides
8/9

Fotoğraf: A.S.O.

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves
9/9

Fotoğraf: A.S.O.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Editör Kemal Şengül

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Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir sürüyor
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
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Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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