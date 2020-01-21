Dakar’a 2021’e ikinci bir ülke ekleme üzerine konuşmalar yapılıyor

Körfez ülkesi ülke boyunca yapılan ralliyi düzenlemek için 5 senelik kontrat imzaladı ve etkinliğin 10 senelik Güney Amerika macerasını bitirmiş oldu.

İlk etkinlik bu ayın başında düzenlendi ve kontratın koşulu gereği sadece Suudi Arabistan’da gerçekleşti, ancak ASO 2021’den itibaren rallinin rotasına daha çok ülke ekleme hakkına sahip.

Dakar Rallisi direktörü David Castera Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan çok ülkeli ralli fikrini geçen sene dile getirmişti, 2020 senesinin başarılı geçmesinin üzerine bu fikrin uygulanması üzerine bu fikrin oluşturulması konusunda çalışmalar artırıldı.

Dakar 1978’deki ilk yarıştan beri birden fazla ülkeye ev sahipliği yapıyordu, bu gelenek 2019’da yarışın sadece Peru’da yapılmasıyla beraber bitmiş oldu.

Castera motorsport.com’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Sanırım bir ülke daha eklemeyi deneyeceğiz. Bir sonraki yarış için çok çalışmadık, çünkü bu iş öncelikle doğru bir şekilde yapılmalı. Bu iş doğru yapıldığına göre artık daha hızlı çalışacağız. Suudi Arabistan tabii ki hala rallinin içinde olacak. Ancak bir ülke daha olmasını planlıyoruz.”

Her ne kadar ne ASO ne de Castera herhangi bir ülke isminden bahsetmemiş olsalar da Ürdün ve Mısır – iki ülke birden Suudi Arabistan ile sınır paylaşıyorlar – genişletilmiş Dakar rotasının sahipliğini yapma konusunda isimleri önde olan iki ülke.

Castera daha öncesinde ASO’nun Ürdün ve Mısır’da bulunan yetkililer ile görüştüğünü açıklamıştı.

Mısır takvime eklendiği durumda rallinin Akabe körfezinden veya Kızıldeniz’den geçmesi gerekecek, aksi takdirde rotanın İsrail’den de geçmesi durumu ortaya çıkacak.

Mısır daha öncesinde Dakar’a ev sahipliği yapmıştı, ülkenin Kahire ve Sharm el Sheikh kentleri 2000 ve 2003 senesindeki rallide bitiş noktası olarak belirlenmişti.

Suudi ayağındaki değişim planları

Bu yılın hızlı bir akıcılığa sahip olan Suudi Arabistan rotası katılımcılardan tam not aldı, Stephane Peterhansel yarışın Dakar’ın orijinal ev sahibi olan Afrika’nın ruhunu taşıdığını belirtti.

Büyük bir değişiklik aynı zamanda yön bulma ile ilgili oldu, 12 günün 6 gününde katılımcılar normalde yapılan bir önceki akşam rutininin aksine yol kitapçıklarını yarışa başlamadan hemen önce aldılar.

Ancak Castera, rotanın çok hızlı olduğu belirtilmesi üzerine ileride yapılacak yarışlar için rotada düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu medya mensuplarına yaptığı açıklamada Castera şunları söyledi: “Bence global olarak pozitif bir geri dönüş aldık. İnsanlar bu seneki Dakar konusunda çok mutlular, tabiat ve çöller konusunda. Aklımda tutacağım şey bu, katılımcıların fikirleri, sadece benimki değil. Biliyorum ki daha çok geliştirme yapmam lazım, aniden gördüm ve her zaman ne yapacağınıza dair bir görüşünüz olmalı, eğer yoksa pek çok şey işe yaramayacak ve bunun üzerine de gelişemezsiniz.”

“Rotada gelişmesi gereken yerler var, özellikle ikinci haftadaki rotada, büyük bir çölde hızlıca gidiyorduk. Rotada biraz daha çalışırsak yeterli dengeyi bulacağız, ikinci haftada eksik olan bir şeyler vardı.”

“Yol kitapçıklarında da geliştirilmesi gereken şeyler var ve özellikle dijital versiyonunda çalışmak zorundayız, yarışı ortaya koyduğumuz seviyede tutmalıyız çünkü kolay bir şey değil.”

Çeviri: Efe Kahya