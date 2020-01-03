Dakar yönetimi yol kitapçığı “piyangosunu” 2020’de önlemeye çalışacak

Castera’nın Motorsport.com’a yaptığı açıklamada, Castera’nın kendi şirketi olan ODC’nin etkinliği üstlendiği ve yeni yol kitapçığı felsefesinin test edildiği Fas Rallisi sonrasında verdikleri geri bildirim sonucu, navigasyon sistemiyle ilgili birkaç değişiklik yapıldığı belirtildi.

Fransız direktör yol kitapçıklarının rallinin toplam 12 etabının en az 4’ünün, bir önceki günün akşamı yerine etap başlamadan hemen önce verileceğinin kararlaştırılmasıyla, önceki yıllarla karşılaştırıldığında kitapçıkta daha detaylı bilgiler bulunduracağına dair bir bilgi verdi.

Geçmiş zamanlarda ise organizatörler yol kitapçıklarını, katılımcıların kendi haritacılarının da yardımıyla ek bilgi eklemeleri sebebiyle, olabildiğince az ekstra bilgi ile hazırladılar 2019 yol kitapçığı ise yanlışlıklarla dolu olması sebebiyle Carlos Sainz Sr. ve Sebastien Loeb’ün co-pilotu Daniel Elena gibi isimlerden tepkiler aldı.

Castera ise şu açıklamayı yaptı: “Fas'taki CAP'lerin [derece cinsinden ifade edilen rota talimatları] eksik olduğu ve sınıflandırmayı değiştirdiği birkaç not olduğu doğru. Bu benim burada yapmak istediğim bir şey değil. Bazı değişiklikler yaptık çünkü zorluğun aynı olmasını istemiyoruz.”

“Fas’ta yaptığımız yanlıştı çünkü daha önce yaptığımız gibi yaptık, yol kitapçıklarını bir önceki gün almadıkları için, “harita adamları” eşliğinde değişiklik yapamayacaklarını düşünemedik.”

“Bunun bu kadar çok şey değiştirebileceğini düşünemedik ve hatalıydık. Kitapçıkları sabah verdiğimiz için her şey değişti.”

“Burada (Suudi Arabistan’da) yön bulma karışık bir durumda çünkü çok fazla yol bulunmakta. Çok fazla hızlı gitmek istiyorsanız hatalı olmanız çok kolay. Her şeyin sonunda, bir çekiliş değil, zor bir yön bulma olmasını istiyorum.”

“Bu çok önemli ve eninde sonunda bazıları bundan bahsedecek çünkü kaybolacaklar. Herkes için zor olması üzerine çok çalıştık, sonuncu veya birinci başlamaları fark etmeksizin, bunu da yolu doğru bir şekilde bulmaları için uğraştık. Çok fazla konsantre olmaları gerekecek.”

Son aylarda iki ana takımın, Toyota ve Mini X-raid, Suudi Çöl Ralli Şampiyonası’nın son yarışlarına katılma şansları konusunda, ASO’nun “battaniye yasağı” olarak tanımladığı Arap bölgesinde yapılan testlerin yasaklanmasına rağmen, bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.

Konuya açıklama getiren Castera şunları söyledi: “Burada kimse test yapmadı, bazıları bazı organizasyonlarda yer aldı. Motosikletlerde kimse yoktu ve araçlarda ise işler biraz zordu çünkü burada katılımcıları olan, Toyota ve Mini arasında bir çekişme vardı. Bunun hakkında konuşmak için beni aradılar.”

“Onların organizasyonlara katılmalarına izin verdik, ancak seyahat eden insanlar hakkında ve yarıştıkları yerler konusuna dair herkesten e-postalar aldık. Bunu böyle kontrol ettik. Eğer insanlar yarışmak istediyse, bunu yapabilirlerdi, ancak test yapamazlardı.”

Çeviri: Efe Kahya