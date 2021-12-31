Dakar sürücüleri, sürüş stillerini 2022 araçlarına uyarlamak zorunda kalacaklar

ASO, Audi'nin yeni elektrikli aracı RS Q e-tron da dahil olmak üzere çeşitli otomobiller arasında eşit bir yarış sağlamak adına, Dakar'ın Suudi Arabistan'daki 44. etkinliği için kuralları büyük ölçüde değiştirdi.

Başlıca, tüm 4x4 araçların genişliği 2 metreden 2.3 metreye yükseltildi ve süspansiyon hareket mesafesi 280 milimetreden 350 milimetreye yükseltilirken, lastiklerin boyutu da 32 inçten 37 inçe çıkarıldı.

Prodrive tarafından yönetilen Bahrain Raid Xtreme takımı, geliştirilmiş gövde, aktarma organları ve süspansiyona sahip Hunter T1+ ECOpower'ıyla birlikte yarışmacılarını da yeni kural setine göre tamamen yeniledi.

Takım ayrıca, geleneksel benzine kıyasla, sera gazı emisyonlarında yüzde 80 azalma sağlayan çevreci bir biyo-yakıta geçti.

Roma, dünya ralli şampiyonası efsanesi Sebastien Loeb ve yeni gelen Orlando Terranova ile genişleyen üç araçlık bir ekibe katılacak ve Bahreyn bayraklı, İngiliz ekibi temsil edecek üç sürücüden biri olacak.

Roma, yeni araçların sürüş tarzını nasıl etkilediği sorulduğunda Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bu önemli bir mesele. Beni birçok yeni şey öğrenmeye zorladı çünkü halihazırda büyük tekerleklerle yarışan sürücüler, tümseklere, deve otlarına saldırırdı ve pistte farklı bir şekilde yarışırdı."

"Tekerleğin ve süspansiyonun, bazı yerlerden geçebileceğinden emin olmak için hâlâ biraz daha fazlasına ihtiyacım var. Sürüş tarzımı yeniden dengelemek zorunda kaldım çünkü artık, belirli engelleri normal bir 4x4'ten çok daha hızlı geçebiliyoruz."

"Ancak bir yandan da, 150 Kg daha ağırız. Daha büyük tekerlerimiz var, daha fazla tutuşumuz var ve motor aynı. Bu bize biraz çeviklik kaybettiriyor, özellikle hızlanırken. Bizi daha az frenlemeye ve daha hızlı olmaya zorluyor."

Nani Roma, Bahrain Raid Xtreme BRX T1+ Photo by: Bahrain Raid Xtreme team

2022 Dakar Rallisi, önceki iki etkinlikte olduğu gibi tamamen Suudi Arabistan'da gerçekleşecek ve 1-14 Ocak tarihleri arasında iki haftaya yayılan toplam 12 etap olacak.

Önceki yıllara göre büyük bir değişiklik olarak, rallinin maraton ayağı 2. ve 3. etapları kapsayacak ve potansiyel olarak daha ilk günlerde birden fazla yarış dışı kalmayla sonuçlanacak.

Roma, sürücüler yarışın açılış günlerini koşullara alışmakta kullandıkları için, maratonun zamanlamasının kendisini "endişelendirdiğini" belirtti.

İspanyol, "Hiç şüphesiz beni en çok bu endişelendiriyor."

"İkinci günden maratona gidiyoruz."

"Bu endişe verici çünkü insanlar hâlâ kendilerini yarış için hazırlıyor oluyorlar. Benim için üçüncü güne sorunsuz bir şekilde gelmek çok önemli, sonra daha rahat gidebiliriz. Bir maraton genellikle dinlenme gününden sonra olur ancak hem iyi hem de kötü olan şey herkes için aynı olacak olması." dedi.