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Dakar / Dakar / Son dakika

Dakar Rallisi'nin altıncı etabı kısaltıldı ve ertelendi

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Dakar Rallisi'nin altıncı etabı kısaltıldı ve ertelendi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dakar organizatörleri, etkinliğin altıncı etabını 100 kilometre kısaltmayı ve başlangıcını 90 dakika ertelemeyi seçti.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre karar, Perşembe günkü beşinci etapta yaşanan zorlukların ardından alındı.

Son üç günde ikinci kez yolda kaybolan Carlos Sainz, efsanevi yarışın "ralliden çok slalom yarışına" benzediğini ve daha önce hiçbir sürücünün bu kadar yol bulma sorunuyla karşı karşıya kalmadığını söyledi.

Sainz, "Şu anda hem üzgünüm hem de moralim düşük, çünkü Dakar şu anda bir ralli-raid'den ziyade bir slalom yarışına benziyor. Tam tamına 14 Dakar'a katıldım ve daha önce hiçbirinde iki günde 1 saatten fazla kaybolmadım, kaybolanını da görmedim. Bu yapılan Dakar değil." dedi.

Al Qaisumah-Ha'il etabı bundan ötürü 448 kilometreden 348 kilometreye indirilecek. Ayrıca etabın başlangıç saati de 1.5 saat ertelendi.

Yapılan açıklamada, "6. etabın rotası, programı kolaylaştırmak amacıyla 100 kilometre kısaltıldı. Ancak yarışmacıların her halükarda kum ve kum tepeleri ile mücadele etmesi gerekecek." denildi.

Kevin Benavides şu anda motosiklet kategorisinin zirvesinde yer alırken, Stephane Peterhansel de araç sınıfında Nasser Al-Attiyah karşısında liderliğini koruyor.

Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Andrew van Leeuwen

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