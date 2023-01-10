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Dakar / Dakar Haberler

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti

Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mario Galán
Ekleyen:
, Redactor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
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Salı günü 2023 Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı gerçekleşti ve WRC efsanesi Sebastien Loeb, galibiyete ulaşan isim oldu.

Ancak Salı günkü mücadele, Dakar organizatörlerinin bu akşam etapta meydana gelen bir olay sonrası bir seyircinin hayatını kaybettiğini açıklamasıyla gölgelendi.

Organizatörler, seyircinin İtalya'dan geldiğini ve bir kum tepesinde meydana gelen kazanın ardından yaralandığını, sonrasında hava yoluyla hastaneye nakledilmek üzere helikoptere alındığını fakat transfer esnasında hayatını kaybettiği duyurdu.

Şimdilik olayla ilgili çok fazla detay bilinmiyor.

Dakar organizatörleri tarafından yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir kum tepesinin ardında bulunan İtalyan kökenli bir seyirci, ralli parkurunda kaza geçirdi."

"Tıbbi yardım amacıyla helikopterle alandan tahliye edildi fakat ne yazık ki hastaneye götürülürken hayatını kaybetti."

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2023 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Barreda ralliye veda etti
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2023 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Barreda ralliye veda etti
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