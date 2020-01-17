Dakar Rallisi'nde kaza yapan Straver'in durumu kritik
Hollandalı sürücü Edwin Straver'ın durumu, 2020 Dakar Rallisi'nin 11. etabında yaptığı kaza sonrası kritik.
48 yaşındaki Straver üçüncü kez katıldığı Dakar Rallisi'nde bir KTM 450 EXC'le bir alt kategoride mücadele ediyordu.
Daha alt kategoride yarışan sürücülere yardımcı olan herhangi bir takım bulunmuyor ve Dakar organizatörü ASO, bu sürücülere belirli kaynaklar sağlıyor.
Straver, 11. etaba genel klasmanda 38. sırada girmişti ancak perşembe günkü etabın henüz ilk bölümünde kaza yaptı.
Straver'ın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tıp ekibi hayata döndürmeden önce 10 dakika boyunca kalp atışı yoktu.
Hayata döndürülmesinden sonra helikopterle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Saudi German Hospital'a nakledildi.
Straver'ın omurgasında bir kırık tespit edildi ve cuma günü yayınlanan bir bildiride hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
2020 Dakar Rallisi'nin yedinci etabında da Portekizli sürücü Paulo 'Speedy' Goncalves kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti.
#40 KTM: Edwin Straver
Photo by: A.S.O.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar Rallisi'nde kaza yapan Straver'in durumu kritik
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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Yerel zaman dilimi
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
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16:00
00:00
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|Starting Podium
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
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16:00
00:00
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
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01:03
09:03
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
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Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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21:00
05:00
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|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
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|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
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22:30
06:30
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|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
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Çar 8 Oca
Per 9 Oca
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22:15
06:15
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|Etap 6: Ha'il - Riyadh
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Per 9 Oca
Cum 10 Oca
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22:00
06:00
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|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
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22:00
06:00
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|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
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Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
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|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
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22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
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|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
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|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
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|Etap 12: Haradh - Qiddiya
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Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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22:00
06:00
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