Dakar Rallisi'nde kaza yapan Straver'in durumu kritik

48 yaşındaki Straver üçüncü kez katıldığı Dakar Rallisi'nde bir KTM 450 EXC'le bir alt kategoride mücadele ediyordu.

Daha alt kategoride yarışan sürücülere yardımcı olan herhangi bir takım bulunmuyor ve Dakar organizatörü ASO, bu sürücülere belirli kaynaklar sağlıyor.

Straver, 11. etaba genel klasmanda 38. sırada girmişti ancak perşembe günkü etabın henüz ilk bölümünde kaza yaptı.

Straver'ın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tıp ekibi hayata döndürmeden önce 10 dakika boyunca kalp atışı yoktu.

Hayata döndürülmesinden sonra helikopterle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Saudi German Hospital'a nakledildi.

Straver'ın omurgasında bir kırık tespit edildi ve cuma günü yayınlanan bir bildiride hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

2020 Dakar Rallisi'nin yedinci etabında da Portekizli sürücü Paulo 'Speedy' Goncalves kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti.