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Dakar Rallisi'nde kaza yapan Straver'in durumu kritik

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Dakar Rallisi'nde kaza yapan Straver'in durumu kritik
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Mark Bremer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 14:05

Hollandalı sürücü Edwin Straver'ın durumu, 2020 Dakar Rallisi'nin 11. etabında yaptığı kaza sonrası kritik.

48 yaşındaki Straver üçüncü kez katıldığı Dakar Rallisi'nde bir KTM 450 EXC'le bir alt kategoride mücadele ediyordu.

Daha alt kategoride yarışan sürücülere yardımcı olan herhangi bir takım bulunmuyor ve Dakar organizatörü ASO, bu sürücülere belirli kaynaklar sağlıyor.

Straver, 11. etaba genel klasmanda 38. sırada girmişti ancak perşembe günkü etabın henüz ilk bölümünde kaza yaptı.

Straver'ın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tıp ekibi hayata döndürmeden önce 10 dakika boyunca kalp atışı yoktu.

Hayata döndürülmesinden sonra helikopterle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Saudi German Hospital'a nakledildi.

Straver'ın omurgasında bir kırık tespit edildi ve cuma günü yayınlanan bir bildiride hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

2020 Dakar Rallisi'nin yedinci etabında da Portekizli sürücü Paulo 'Speedy' Goncalves kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti.

#40 KTM: Edwin Straver

#40 KTM: Edwin Straver

Photo by: A.S.O.

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Seri Dakar
Editör Valentin Khorounzhiy

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Per 2 Oca
16:00
00:00
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
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Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
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Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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