Dakar Rallisi'nde Kamyon sınıfını Karginov kazandı, Kamaz 1-2 oldu

Son olarak 2014 yılında Dakar Rallisi'ni kazanan Andrey Karginov, son gün öncesi gerçekleştirilen 11 etaptan beşini kazanmış ve son güne rahat şekilde lider girmişti.

Rus sürücü, son günde kontrolü elden bırakmadı ve zorlamaya devam ederek hem etap zaferine ulaştı hem de 2020 Dakar Rallisi'ni rahat şekilde kazanmış oldu.

İlk etabın ardından Anton Shivalob, ikinci etabın ardından ise Siarhei Viazovich liderdi. Ancak Karginov, dördüncü etapla aldığı liderliği bir daha hiç bırakmadı ve takım arkadaşı Anton Shibalov ile olan farkı sürekli olarak arttırdı.

Son etabın ardından Karginov ile Shibalov arasında 42 dakika 26 saniye fark vardı.

Böylelikle Kamaz, Karginov ile zafere ulaşırken, Shibalov ile ikinci olarak duble yapmış oldu.

MAZ sürücüsü Viazovich, 2 saat 4 dakika geride üçüncü oldu ve podyuma çıktı. Ayrıca Rus sürücüler dışında etap zaferi alan tek isimdi.

Dmitry Sotnikov, 2020 Dakar Rallisi'nin dördüncü sırada bitirirken, Çek sürücü Martin Macik, Iveco ile beşinci, Janus van Kasteron ise altıncı oldu.

2020 Dakar Rallisi sonucu: