Dakar Rallisi'nde Kamyon sınıfını Karginov kazandı, Kamaz 1-2 oldu
Andrey Karginov, 2020 Dakar Rallisi'nin kamyon sınıfında zafere ulaşırken, Rus kamyon üreticisi Kamaz 17. Dakar Rallisi zaferini yakaladı.
Son olarak 2014 yılında Dakar Rallisi'ni kazanan Andrey Karginov, son gün öncesi gerçekleştirilen 11 etaptan beşini kazanmış ve son güne rahat şekilde lider girmişti.
Rus sürücü, son günde kontrolü elden bırakmadı ve zorlamaya devam ederek hem etap zaferine ulaştı hem de 2020 Dakar Rallisi'ni rahat şekilde kazanmış oldu.
İlk etabın ardından Anton Shivalob, ikinci etabın ardından ise Siarhei Viazovich liderdi. Ancak Karginov, dördüncü etapla aldığı liderliği bir daha hiç bırakmadı ve takım arkadaşı Anton Shibalov ile olan farkı sürekli olarak arttırdı.
Son etabın ardından Karginov ile Shibalov arasında 42 dakika 26 saniye fark vardı.
Böylelikle Kamaz, Karginov ile zafere ulaşırken, Shibalov ile ikinci olarak duble yapmış oldu.
MAZ sürücüsü Viazovich, 2 saat 4 dakika geride üçüncü oldu ve podyuma çıktı. Ayrıca Rus sürücüler dışında etap zaferi alan tek isimdi.
Dmitry Sotnikov, 2020 Dakar Rallisi'nin dördüncü sırada bitirirken, Çek sürücü Martin Macik, Iveco ile beşinci, Janus van Kasteron ise altıncı oldu.
2020 Dakar Rallisi sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Marka
|Zaman
|Fark
|1
|A. KARGINOV
|KAMAZ
|46:33:36
|0:00:00
|2
|A. SHIBALOV
|KAMAZ
|47:16:02
|0:42:26
|3
|S. VIAZOVICH
|MAZ
|48:38:18
|2:04:42
|4
|D. SOTNIKOV
|KAMAZ
|49:29:04
|2:55:28
|5
|M. MACIK
|IVECO
|50:01:44
|3:28:08
|6
|J. VAN KASTEREN
|IVECO
|51:00:33
|4:26:57
|7
|A. LOPRAIS
|PRAGA
|51:50:33
|5:16:57
|8
|A. VISHNEUSKI
|MAZ
|51:58:06
|5:24:30
|9
|P. GARROUSTE
|TATRA
|52:41:29
|6:07:53
|10
|T. SUGAWARA
|HINO
|52:52:15
|6:18:39
Önceki haber
2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
Sonraki haber
2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|Pilotlar
|Andrey Karginov
|Takımlar
|Team Kamaz Master
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar Rallisi'nde Kamyon sınıfını Karginov kazandı, Kamaz 1-2 oldu
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler