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Dakar / Dakar / Yarış raporu

Dakar Rallisi'nde Kamyon sınıfını Karginov kazandı, Kamaz 1-2 oldu

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Dakar Rallisi'nde Kamyon sınıfını Karginov kazandı, Kamaz 1-2 oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 09:27

Andrey Karginov, 2020 Dakar Rallisi'nin kamyon sınıfında zafere ulaşırken, Rus kamyon üreticisi Kamaz 17. Dakar Rallisi zaferini yakaladı.

Son olarak 2014 yılında Dakar Rallisi'ni kazanan Andrey Karginov, son gün öncesi gerçekleştirilen 11 etaptan beşini kazanmış ve son güne rahat şekilde lider girmişti.

Rus sürücü, son günde kontrolü elden bırakmadı ve zorlamaya devam ederek hem etap zaferine ulaştı hem de 2020 Dakar Rallisi'ni rahat şekilde kazanmış oldu.

İlk etabın ardından Anton Shivalob, ikinci etabın ardından ise Siarhei Viazovich liderdi. Ancak Karginov, dördüncü etapla aldığı liderliği bir daha hiç bırakmadı ve takım arkadaşı Anton Shibalov ile olan farkı sürekli olarak arttırdı.

Son etabın ardından Karginov ile Shibalov arasında 42 dakika 26 saniye fark vardı.

Böylelikle Kamaz, Karginov ile zafere ulaşırken, Shibalov ile ikinci olarak duble yapmış oldu.

MAZ sürücüsü Viazovich, 2 saat 4 dakika geride üçüncü oldu ve podyuma çıktı. Ayrıca Rus sürücüler dışında etap zaferi alan tek isimdi.

Dmitry Sotnikov, 2020 Dakar Rallisi'nin dördüncü sırada bitirirken, Çek sürücü Martin Macik, Iveco ile beşinci, Janus van Kasteron ise altıncı oldu.

2020 Dakar Rallisi sonucu:

  Poz.     Sürücü Fark
  1     A. KARGINOV 46:33:36
  2     A. SHIBALOV 0:42:26
  3     S. VIAZOVICH 2:04:42
  4     D. SOTNIKOV 2:55:28
  5     M. MACIK 3:28:08
  6     J. VAN KASTEREN 4:26:57
  7     A. LOPRAIS 5:16:57
  8     A. VISHNEUSKI 5:24:30
  9     P. GARROUSTE 6:07:53
  10     T. SUGAWARA 6:18:39
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 12: Haradh - Qiddiya
Pilotlar Andrey Karginov
Takımlar Team Kamaz Master
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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