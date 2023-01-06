Dakar Rallisi'nde değişiklik: 7. ve 8. etabın yerleri hava koşullarından ötürü değişti!

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Perşembe gecesi altıncı etabın rotasını değiştireceklerini açıklayan organizatör Amaury Sports Organisation (ASO), Al Duwadimi'deki kamp alanını atlamaya ve direkt ülkenin başkenti Riyad'a yönelmeye karar verdi.

Şiddetli yağışlar Dakar Rallisi kafilesinin konaklayacağı kampı sular altında bıraktı, bu nedenle sürücüler, takımlar ve gazeteciler için etkili bir çözüm aranıyordu.

Kısa süre içinde Riyad'a varan yetkililer, Suudi Arabistan hükümetiyle iletişim halinde kalarak maraton etabı düzenleme kararına varıldığını açıkladı.

Konu hakkında bir açıklama yapan ASO, "Hava tahminleri, Al Duwadimi kampının tüm kafile için bir üs olarak kullanılmasını imkansız hale getirdiğinden, yarışmacılara eşdeğer ve uygun bir rota sunmak amacıyla 7. ve 8. etaplar maraton etabı olarak düzenlenecek."

"Sürücülerin ilk olarak Riyad'a yönelmesinden ötürü 7. ve 8. etaplar yer değiştirecek. 7 Ocak günü Riyad ile Al Duwadimi arasında gerçekleşecek 7. etap 333 kilometre uzunluğunda olacak. Özel koşullar nedeniyle 94. kilometrede bir yardım bölgesi kurulacak."

"Ekipler daha sonra Al Duwadimi'ye varacak, ancak araçlar hemen kapalı parka çekilecek."

"8 Ocak günü düzenlenecek 8. Etap Riyad'a yönelecek ve başlangıçta 7. Etap için planlanan 128 kilometrelik döngüyü içerecek. 345 kilometre sürecek etabın ardından sürücüler Riyad'daki dinlenme alanına yönelecek."

"9 Ocak'taki dinlenme gününün ardından Dakar normal programı ile devam edecek... neyse ki güneşin altında!" ifadelerini kullandı.