Dakar Rallisi direktörü, Alonso'nun etap zaferi elde etmesini umuyor

Alonso, Suudi Arabistan'da yapılacak 2020 Dakar Rallisi'nde Toyota'nın fabrika takımı adına mücadele edecek ve yardımcı pilotu da Dakar motosiklet efsanesi Marc Coma olacak.

Alonso, Ağustos ayından bu yana ciddi bir hazırlık programına sahipti ve Lichtenburg 400, Morocco Rallisi ve Al Ula Neom Rallisi'ne katıldı. Ayrıca bu rallide üçüncü olmayı da başardı.

Bu ayın başında, 5 Ocak'taki Dakar Rallisi öncesi son kez Hilux'ün direksiyonuna geçti ve Abu Dhabi'deki kum tepelerinde 600 km'lik test yaptı. Alonso, galibiyet için savaşmayı beklemediğini ve önceliğinin etkinliği bitirmek odluğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Castera, Alonso'nun tecrübe kazanmaya başladıkça hızlanacağını ve ikinci haftada etap zaferi elde edebileceğini düşünüyor.

Alonso, "Mütevazi kalmayı öğrenmesi gerekiyor çünkü maksimum seviyede gitmek istiyorsa, teoride kendisinden daha yavaş olan sürücülerin arkasında kalmayı kabullenmek zorunda. İlk şey bu olacak."

"Ancak Dakar'ın bitiminden önce bir etap kazanabileceğini düşünüyorum. İkinci haftada özel bir şey yapabilir. Ama ilk hafta adım adım ilerlemesi ve sabırlı olması gerekecek."

"Ralliyi çok iyi bilen Marc'la yarışacağı için çok şanslı, bu ona çok yardımcı olacak." dedi.

Castera, Alonso'nun Dakar'a katılmasının ilgiyi arttıracağını ve gelecekte İspanyol pilot gibi daha fazla sürücü istediğini söyledi.

"Fernando'ya sahip olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Bizim için ilginç bir şey olduğu doğru, çünkü çok çekici birisi ve pek çok sürücüyü, aracı vb. gibi şeyleri Dakar'a çekebilir. Neler olacağını ve bu rallide nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."