Dakar Rallisi 9. etap: Loeb kazandı, Sainz zafere gidiyor

Dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu Loeb, Salı günü Ha'il ve Al-'Ula arasındaki 417 km'lik etabı baştan sona üstün götürdü ve Sainz'ın Audi'sini 4 dakika 14 saniye farkla geçerek 2024'teki dördüncü etap zaferini elde etti.

Fransız sürücünün liderliği, farklı arazilerden geçerken zaman zaman dalgalandı ve bir noktada Sainz farkı 2 dakika 35 saniyeye kadar indirdi.

Ancak Prodrive pilotu son bölümlerinde Sainz'dan uzaklaşarak 4 dakika farkla kazanmayı başardı ve ilk Dakar galibiyeti için şansını korudu.

Mathieu Serradori, Century ile sağlam bir efor sarf ederek 2024'teki en iyi sonucunu elde etti ve Sainz'in Audi'sinin 29 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Overdrive Toyotaların en iyisi Guillaume de Mevius beş dakika farkla dördüncü olurken, fabrika Toyota sürücüsü Guy Botterill ve takım arkadaşı Denis Krotov ilk altıyı tamamladı.

Audi ikilisi Stephane Peterhansel ve Mattias Ekstrom Salı günkü özel etapta destekleyici bir rol üstlenirken, Ekstrom Sainz için yolu açtı ve Peterhansel de herhangi bir yardıma ihtiyaç duyma ihtimaline karşı İspanyol sürücüyü yakından takip etti.

Bu, her iki sürücünün de yarışı liderden 10 dakika geride bitirdiği anlamına gelirken, Peterhansel yedinci, Ekstrom ise Toyota'dan Lucas Moraes'in arkasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Photo by: A.S.O. #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz, Lucas Cruz

İki kez Le Mans 24 Saat kazanan Romain Dumas, Rebellion Racing'le ilk onu tamamladı.

Nasser Al-Attiyah'ın 2024 Dakar Rallisi macerası, dün yaşadığı motor sorununa bugün bir yenisinin eklenmesiyle daha da kötüye gitti.

Katarlı sürücü etaptan çekilmek ve halka açık bir yol üzerinden konaklama alanına gitmek zorunda kaldı. Fakat Çarşamba günü ralliye yeniden katılma ve şampiyonada bazı puanlar kazanma seçeneğine sahip olacak.

Sainz, son etabın ardından bitime üç etap kala Loeb'ün 20 dakika 33 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Moraes genel sıralamada liderin 1 saat 12 dakika 2 saniye gerisinde üçüncü sırada yer almaya devam ederken, de Mevius ve de Villiers ilk beşi tamamlıyor.

Serradori 9. Etabı üçüncü sırada tamamlamasının ardından altıncılığa yükseldi.

9. etap sonrası geçici klasman (sadece ilk 10):