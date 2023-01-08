Dakar Rallisi, 8. Gün: Motosiklet klasmanında Branch kazandı, Klein mola öncesi liderliğe yükseldi!
Bir günlük aranın ardından sekizinci etapla birlikte mücadeleye dönen motosiklet sürücüleri, ilk sıradan kalkan isimlerin zor anlar yaşadığı bir günü geride bıraktılar. Etap galibiyeti ise Ross Branch'a gitti.
Hava koşulları nedeniyle yapılan birtakım değişikliklerin ardından maraton etabının ikinci kısmını oluşturan 8. Etap, planlandığı gibi başkent Riyad'da son buldu.
7. etabın motosikletler için iptal edilmesinin ardından bir günlük zorunlu mola veren sürücüler, bir önceki günü Al-Duwadimi'deki kapalı parka ilerleyerek geçirdiler.
Yola ilk çıkan isim Cuma günü kariyerinin ilk etap galibiyetini elde eden Luciano Benavides oldu, onu güne genel klasman lideri olarak giren Skylar Howes ve Toby Price takip etti.
Ancak her üç isim de henüz ilk kilometrelerde ciddi kan kaybettiler ve ilk kontrol noktasında kendilerini sırasıyla 19, 28 ve 15. sıralarda buldular.
Yolu açmanın epey zor göründüğü etapta dördüncü ve beşinci sırada başlayan Joan Barreda ve Kevin Benavides de ilk onun dışına gerilemişlerdi.
Koşullar, altıncı sıradan başlayan Pablo Quintanilla'dan itibaren normale dönmeye başladı ve yedinci sıradan başlayan Daniel Sanders'ın ilk kontrol noktasında üçüncülüğe ilerlemesiyle birlikte daha geriden başlayan sürücüler için büyük bir fırsat ortaya çıktı.
Bu fırsatı tam üç isim çok iyi değerlendirdi: şanssız bir ralli geçiren ve etaba 14. sıradan başlayan Ross Branch, altıncı etapta iki kez kaza yaparak kan kaybetmesinin ardından etaba 12. sıradan başlayan Mason Klein ve ilk günlerden bu yana tempo kaybeden Sanders.
İlk kontrol noktasına lider ulaşan Klein, liderliğini etabın orta noktasına kadar korumasına rağmen çok hızlı gelen Branch'ı engelleyemedi ve ikinciliğe geriledi.
Etabın kalanında da bir değişiklik olmadı ve Branch kendisi için pek iyi ilerlemeyen rallide ilk etap galibiyetine ulaştı. Klein rahat bir farkla ikinci olurken, Sanders üçüncüydü.
#9 Bas World KTM Racing Team: Mason Klein
Fotoğraf: KTM Images
Klein etap galibiyetine ulaşamadığı için pek üzgün sayılmazdı, nitekim geriledikten sonra kötü bir gün geçiren Howes'un 15 dakika geride 19. olması, kendisini genel klasman liderliğine taşımıştı!
Dördüncü sıra Quintanilla'ya giderken, beşinci sırada 11. sıradan başlayan Adrian van Beveren, altıncı sırada 28. sıradan başlayan Michael Docherty yer aldı.
Bir süredir ortadan görünmeyen Sebastian Buhler yedi, yine fena bir gün geçirmeye Matthew Walkner sekizinci sıradalardı. İlk onu tamamlayan isimler Lorenzo Santolini ve Kevin Benavides oldular.
Yolu açan sürücülerin kabusu ise etap boyunca devam etti: genel klasman liderliğini kaybeden Howes 19, dördüncülüğe gerileyen Price 17, ilk etap galibiyetini taçlandıramayan Benavides ise 21. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşadılar.
#10 Husqvarna Factory Racing: Skyler Howes
Fotoğraf: Husqvarna
Genel klasmanda durum ne?
Bir günlük mola öncesi ciddi moral bulan Mason Klein artık genel klasmanda lider, ancak Skylar Howes sadece 47 saniye geride; dolayısıyla Klein'in herhangi bir hata yapma lüksü yok.
Üçüncü sırada bir türlü zirveye çıkamayan Kevin Benavides yer alıyor, Toby Price ise istikrar kaybettiği günün ardından dördüncü sırada.
Beşinci sırada zaman zaman parlayan Pablo Quintanilla, altıncı sırada fena bir ralli geçirmeyen Adrian van Beveren, yedinci sırada ise galibiyet mücadelesinden düşse dahi yavaş yavaş yükselen Daniel Sanders yer almakta.
İlk onu tamamlayan isimler bir kez daha ilk Dakar zaferinden uzakta kalan Joan Barreda, Jose Ignacio Cornejo ve Matthew Walkner.
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