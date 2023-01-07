Dakar Rallisi, 7. Gün: Al-Rajhi kazandı, Al-Attiyah zorlamadı

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Kötü hava koşulları nedeniyle dün direkt olarak başkent Riyad'a ulaşan kafile, organizatörlerin kararının ardından bugünkü yedinci etabı maraton etabı formatında geçti.

Cumartesi günü Riyad'dan başlayan ve Al-Duwadimi'de sonlanan ralli, yarın ise orijinal yedinci etabın rotasıyla Riyad'a dönecek.

Motosiklet klasmanı için yedinci etabın iptal edilmesi, ralliyi başlatacak ismin olaylı geçen 6. etabın galibi Nasser Al-Attiyah olacağı anlamına geliyordu.

Güne ciddi bir zaman farkıyla başlayan Al-Attiyah'ın rölantide gitme şansı vardı, bu nedenle ilk birkaç kilometrenin ardından yavaşladı ve ikinci sıradan başlayan Sebastien Loeb'e yol vererek günü tamamen aracını koruyarak geçirdi.

İkinci günden bu yana inişli çıkışlı bir tempoda ilerleyen Loeb, ilk kontrol noktasına varıldığında altıncı sıraya kadar gerilemişti, liderlik koltuğunda ise Guerlain Chicherit yer alıyordu.

Sonraki kontrol noktasında liderliği Yazeed Al-Rajhi'ye kaptıran Chicherit, gün boyunca rakibiyle birkaç kez yer değiştirse de etabın orta noktasından itibaren Al-Rajhi ile boy ölçüşemedi ve farkın açılmasını izlemek zorunda kaldı.

Al-Rajhi iyi bir performans sergileyerek Chicherit ile farkı açsa dahi bu kez de karşısında başka bir rakip vardı: sağ kalan tek Audi ile Mattias Ekstrom!

Etabın orta noktasına doğru liderliği ele geçiren Ekstrom, etabın ortasına doğru teknik arızalar nedeniyle durmak zorunda kaldı. Böylece Audi, iyi bir sonuç için son umudunu da yitirmiş oldu.

Böylece etabın galibi, Audi sürücülerinin ve Al-Attiyah'ın yokluğunda sağlam bir performans sergileyen ve en yakın rakibine 8 dakika 54 saniye fark atan Al-Rajhi oldu.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Fotoğraf: A.S.O.

İkinci sıra son kilometrelerde Chicherit'i geçen Vaidotas Zala'ya giderken, hayal kırıklığı yaşayan Chicherit hiç olmazsa üçüncülüğü korumayı başardı.

Dördüncü sırada Giniel de Villiers, beşinci sırada Brian Baragwanath, altıncı sırada ise Henk Lategan yer aldı. De Villiers ve Lategan'ın sonuçları, Al-Attiyah'ın yokluğunda dahi Toyota'nın ilk altıda üç araç barındırması anlamına geliyordu.

Yedinci sıra Mathieu Serradori, sekizinci sıra Pierre Lachaume'e gitti. Onuncu sırada Guoyu Zhang yer alırken, çaylak Lucas Moraes bu kez ilk 10'da kendine yer bulamadı.

Bir kez daha sorunlarla dolu bir Dakar geçiren Loeb ise tamamını orta sıralarda geçirdiği etabı 16 dakika 19 saniye geride dokuzuncu tamamladı.

Al-Attiyah ise 19 dakika 12 saniye geride 17. sırada yer aldı.

Yedinci etabın ardından genel klasman:

Sıra Sürücü Araç Zaman 1 N. Al-Attiyah Toyota 27h26'23 2 H. Lategan Toyota +1h01'04 3 L. Moraes Toyota +1h11'24 4 G. De Villiers Toyota +1h36'47 5 S. Loeb Prodrive +1h54'17 6 R. Dumas Toyota +2h12'30 7 M. Prokop Ford +2h17'26 8 B. Baragwanath Century +2h14'40 9 H. Wei SMG HW2021 +2h51'38 10 L. Baud Toyota +3h17'59